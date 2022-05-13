Army Times: США переформатируют свои силы на Аляске

У США на Аляске сейчас находится бригада, которая оснащена тяжёлыми машинами Stryker, но командование намерено заменить её на более мобильную воздушно-десантную бригаду, пишет Army Times. Происходит это в рамках американской стратегии по Арктике, принятой в 2021 году, в связи с ростом важности этого региона.

Американское командование рассчитывает заменить свои силы на Аляске, направив туда 11-ю воздушно-десантную дивизию, пишет Army Times. При этом бригаду, которая работает с машинами Stryker, скорее всего, оттуда выведут.



Но, как заявила министр армии США Кристин Вормут, они постараются сделать так, чтобы эта рокировка не привела к дополнительным тратам, при этом в штаб-квартире там должно оказаться даже больше вооружённых сил. Дополнительное финансирование, которое обычно идёт на обеспечение бригады, работающей с машинами Stryker, направят на создание новой операционной штаб-квартиры, поскольку нынешняя в большей степени занимается административными делами.



Также она заверила, что им не придётся строить новые казармы или тратить дополнительные деньги на эту ротацию сил. При этом, по её словам, они по-прежнему будут закладывать в бюджет деньги на технику, например на вездеходные машины, способные работать в северных условиях. Такие машины уже прошли испытания на Аляске в прошлом году и, как ожидается, они заменят собой боевые машины для поддержки мелких подразделений, которые основаны на технологиях 1960-х годов.



Министр отметила, что они хотят обеспечить Аляску силами, схожими с 173-й воздушно-десантной бригадой, расквартированной в Италии. Это стратегически важные силы для Европейского командования. При этом 11-я дивизия воздушно-десантных сил прежде сражалась в Новой Гвинее и на Филиппинах во время Второй мировой войны.

Такие изменения на Аляске происходят в рамках нового стратегического документа, который был опубликован в 2021 году. Особую важность этому региону придаёт тот факт, что изменение климата откроет новые морские пути и даст доступ к новым энергетическим и минеральным ресурсам.

Интерес в регионе есть и у Китая, который считает себя околоарктической страной. Но больше всего земель за Северным полярным кругом у России, и она, как и США, защищает свою территорию, пишет автор статьи.

Поэтому в американской стратегии по Арктике значится создание многоотраслевых сил в регионе, куда входили бы и разведка, и киберсилы, и космические силы, и подразделения по электронной борьбе. К тому же большинство оснащения и техники, которые работают в условиях Арктики, проходят испытания при температуре -34 °C. Но зачастую солдаты, которые там служат, сталкиваются с ещё более жёсткими условиями, например, с температурой -54 °C. Это проблематично даже для тяжёлых машин Stryker, пишет Army Times.