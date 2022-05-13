Army Times: США переформатируют свои силы на Аляске
Американское командование рассчитывает заменить свои силы на Аляске, направив туда 11-ю воздушно-десантную дивизию, пишет Army Times. При этом бригаду, которая работает с машинами Stryker, скорее всего, оттуда выведут.
Но, как заявила министр армии США Кристин Вормут, они постараются сделать так, чтобы эта рокировка не привела к дополнительным тратам, при этом в штаб-квартире там должно оказаться даже больше вооружённых сил. Дополнительное финансирование, которое обычно идёт на обеспечение бригады, работающей с машинами Stryker, направят на создание новой операционной штаб-квартиры, поскольку нынешняя в большей степени занимается административными делами.
Также она заверила, что им не придётся строить новые казармы или тратить дополнительные деньги на эту ротацию сил. При этом, по её словам, они по-прежнему будут закладывать в бюджет деньги на технику, например на вездеходные машины, способные работать в северных условиях. Такие машины уже прошли испытания на Аляске в прошлом году и, как ожидается, они заменят собой боевые машины для поддержки мелких подразделений, которые основаны на технологиях 1960-х годов.
Министр отметила, что они хотят обеспечить Аляску силами, схожими с 173-й воздушно-десантной бригадой, расквартированной в Италии. Это стратегически важные силы для Европейского командования. При этом 11-я дивизия воздушно-десантных сил прежде сражалась в Новой Гвинее и на Филиппинах во время Второй мировой войны.
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