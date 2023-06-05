Xinhua: воссоединение Китая является доминирующей исторической тенденцией

Член Госсовета КНР, министр обороны Ли Шанфу заявил, что воссоединение Китая является доминирующей исторической тенденцией и ходом событий, который невозможно остановить. Как передаёт Xinhua, он добавил, что если кто-то осмелится попытаться отделить Тайвань от Китая, Пекин не побоится никаких противников и решительно защитит суверенитет и территориальную целостность страны любой ценой.

Воссоединение Китая является доминирующей исторической тенденцией и ходом событий, который невозможно остановить. Как передаёт Xinhua, об этом заявил член Госсовета КНР, министр обороны Ли Шанфу.

Тайваньский вопрос — важнейший из коренных интересов Китая, подчеркнул Ли Шанфу в своей речи на 20-й конференции «Диалог Шангри-Ла».

«Тайваньский вопрос — это внутреннее дело Китая, таков первый неоспоримый факт. Тайвань является китайским Тайванем, и то, как решить тайваньский вопрос, будем решать мы, китайцы. Данный вопрос не терпит вмешательства иностранных сил», — заявил министр.

Более 180 государств установили дипломатические отношения с Китаем, приняв политическое обязательство соблюдать принцип одного Китая, указал Ли Шанфу. По его словам, принцип одного Китая стал общепризнанной базовой нормой, регулирующей международные отношения.

В Каирской и Потсдамской декларациях чёрным по белому написано, что в рамках международного порядка, сложившегося после Второй мировой войны, Тайвань должен быть возвращён Китаю, напомнил министр.

«И континентальная часть, и Тайвань принадлежат одному и тому же Китаю. Это также неоспоримый факт. Любые действия, направленные на затушёвывание или выхолащивание принципа одного Китая, абсурдны и опасны», — сказал он.

По его словам, администрация Демократической прогрессивной партии Тайваня отрицает консенсус 1992 года и настойчиво стремится к постепенному обретению «независимости Тайваня», она упорно пытается вымарать китайскую идентичность Тайваня и манипулирует общественным мнением.

Тем временем, продолжил Ли Шанфу, одна крупная держава постоянно продаёт Тайваню оружие, оказывает ему помощь в военной подготовке и расширяет с ним официальные обмены.

Люди во всём мире ясно видят, что первопричинами напряжённости в районе Тайваньского пролива являются попытки администрации ДПП заручиться иностранной поддержкой для обретения «независимости», а также попытки некоторых иностранных сил сдерживать Китай с помощью Тайваня и вмешиваться во внутренние дела Китая, подчеркнул министр.

«Чем более оголтелой будет деятельность сепаратистов, ратующих за «независимость Тайваня», тем более решительными будут наши контрмеры. Любое иностранное вмешательство обречено на провал», — заявил он.

По словам Ли Шанфу, тайваньский вопрос возник из-за слабости и хаоса внутри китайской нации, и он будет разрешён, когда национальное возрождение станет реальностью. Китай должен быть и будет воссоединён. Таково стремление китайского народа и веяние времени, добавил министр обороны КНР.

«Со всей искренностью и с максимальными усилиями мы будем стремиться к перспективе мирного воссоединения, но при этом не обещаем отказаться от применения силы», — указал Ли Шанфу.

«Если кто-то осмелится попытаться отделить Тайвань от Китая, китайские вооружённые силы не будут колебаться ни секунды. Мы не побоимся никаких противников и решительно защитим суверенитет и территориальную целостность страны любой ценой», — пообещал он.