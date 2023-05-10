Xinhua: Китай призывает Канаду прекратить совершать ошибочные действия против дипломатов

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал Канаду прекратить совершать необоснованные и ошибочные действия, наносящие серьёзный ущерб законным правам и интересам китайских дипломатических и консульских работников. Как сообщает Xinhua, ранее Оттава объявила китайского дипломата персоной нон грата из-за вмешательства Китая во внутренние дела Канады.

Китай призывает Канаду прекратить совершать необоснованные и ошибочные действия, наносящие серьёзный ущерб законным правам и интересам китайских дипломатических и консульских работников. Как передаёт Xinhua, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Он сделал данное заявление на регулярном брифинге для прессы в ответ на просьбу прокомментировать объявление Министерством иностранных дел КНР персоной нон грата консула генерального консульства Канады в Шанхае и требование к ней покинуть Китай не позднее 13 мая.

По словам Ван Вэньбиня, несмотря на строгое представление китайской стороны, Канада объявила китайского дипломата персоной нон грата из-за ложного обвинения Китая во вмешательстве во внутренние дела Канады.

«Мы резко осуждаем и решительно выступаем против этого. Китай сделал строгое представление и высказал решительный протест канадской стороне», — сказал Ван Вэньбинь.

Он отметил, что КНР никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, и добавил, что утверждения о китайском вмешательстве безосновательны.

«Они являются попыткой очернить и оклеветать Китай и представляют собой политическую манипуляцию, в основе которой лежат идеологические предрассудки. Безосновательное решение Канады объявить нашего дипломата персоной нон грата является вопиющим шагом, нарушающим базовые нормы международных отношений и умышленно наносящим ущерб китайско-канадским отношениям», — подчеркнул официальный представитель.

По словам Ван Вэньбиня, в последнее время канадские СМИ и соответствующие политики, ссылаясь на так называемые секретные документы Канадской службы разведки и безопасности, стали фабриковать ложную информацию для того, чтобы очернить дипломатические представительства Китая в Канаде.

«Соответствующие обвинения не имеют под собой абсолютно никаких оснований и являются вымыслом со скрытыми мотивами», — сказал дипломат.

Ван Вэньбинь заявил, что в ответ на недобросовестный поступок Канады Китай принял решение прибегнуть к зеркальной ответной мере, объявив консула генерального консульства Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд персоной нон грата и потребовав от неё покинуть Китай не позднее 13 мая.

«Данный шаг призван защитить законные права и интересы КНР, он в полной мере оправдан и необходим», — указал Ван Вэньбинь.

Официальный представитель подчеркнул, что дипломатические и консульские представительства, а также дипломатические и консульские работники Китая в Канаде соблюдают соответствующие международные конвенции и канадское законодательство.

«Они исполняют свои обязанности в соответствии с законом. Необоснованные и ошибочные действия правительства Канады серьёзно нарушают законные права и интересы китайских дипломатических и консульских работников. Китай это не приемлет и будет с непоколебимой решимостью защищать свои интересы», — отметил Ван Вэньбинь.

«Мы призываем Канаду немедленно прекратить необоснованные провокации. Если канадская сторона не прислушается к советам и продолжит чинить произвол, Китай непременно даст решительный ответ. Ответственность за все последствия этого будет лежать на канадской стороне», — добавил официальный представитель.