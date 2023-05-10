DT: «демонстрация солидарности» — Лиз Трасс посетит с визитом Тайвань

05:44
Генсек НАТО Столтенберг усомнился в участии альянса в возможном конфликте вокруг Тайваня
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не считает, что блок может быть втянут в возможный конфликт с Китаем вокруг Тайваня.
05:31
Власти сообщили о ликвидации пожара в заповеднике «Бастак» в Еврейской автономной области
Спасатели ликвидировали лесной пожар в заповеднике «Бастак» в Еврейской автономной области, сообщили в региональном правительстве.
05:20
РИА Новости: спецназ России уничтожил группу военных ВСУ до восьми человек
Бойцы спецназа Южной группировки войск Вооружённых сил России под плотным огнём украинской артиллерии уничтожили группу военных армии Украины численностью до восьми человек на Авдеевском направлении.
05:09
Минобороны: ВС России сорвали три попытки ВСУ провести ротацию подразделений
Артиллерия российской группировки войск «Запад» Вооружённых сил России сорвала три попытки украинской армии провести ротацию подразделений, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
04:55
Число задержанных за возложение цветов к местам советских памятников в Латвии возросло до 17
В Латвии за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещённых в стране символов были задержаны 17 человек.
04:38
Маск сообщил, что не подписывал с Такером Карлсоном соглашение о запуске шоу в Twitter
Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что не подписывал с бывшим ведущим телеканала Fox News Такером Карлсоном соглашение о запуске шоу в Twitter.
04:24
Глава Генштаба США Милли: беспилотные ВВС, ВМС и танковые силы появятся через 10-15 лет
Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли заявил, что беспилотные или частично управляемые военно-воздушные, военно-морские и танковые силы появятся через 10-15 лет.
04:11
Блинкен заявил, что Госдеп использует ИИ для выявления «российской дезинформации»
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Госдеп США использует технологии искусственного интеллекта (ИИ) при сборе российского информационного контента с целью выявления дезинформации.
03:58
Сенатор Пушков: США проиграли схватку за Сирию и не могут изменить новую реальность
Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Соединённые Штаты проиграли схватку за Сирию и не могут изменить новую реальность.
03:48
NHK: в Токио мужчина напал с ножом на ребёнка
В столице Японии Токио 60-летний мужчина напал с ножом на школьника, ребёнок госпитализирован.
03:36
Греческий экс-генерал Христу: ВСУ не обладают возможностями для генерального наступления
Вооружённые силы Украины не имеют возможностей для проведения генерального контрнаступления, заявил бывший генерал-майор ВВС Греции, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.
03:23
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Елизовском районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2.
03:10
РИА Новости: переговоры в Стамбуле по продлению зерновой сделки станут решающими
Переговоры по продлению «Черноморской инициативы», которые состоятся в Стамбуле, станут решающими. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.
02:56
Невролог Хорошев назвал одной из причин головной боли дефицит воды в организме
Врач-невролог Павел Хорошев предупредил, что головная боль может возникнуть в связи с нарушением питания мозга, вызванного дефицитом воды в организме.
02:49
Экс-замглавы Пентагона Норквист заявил, что американский ВПК сталкивается с трудностями
Американский военно-промышленный комплекс (ВПК) в данный момент сталкивается с серьёзными трудностями, говорится в заявлении Пентагона со ссылкой на выступление бывшего замглавы ведомства Дэвида Норквиста.
02:39
Байден заявил, что намерен принять участие в саммите G7 в Японии
Президент США Джо Байден заявил, что намерен принять участие в саммите G7, который состоится 19—21 мая в японском городе Хиросима.
02:27
Глава Генштаба США Милли назвал ИИ самой мощной технологией в ведении войны
Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли высказал мнение, что искусственный интеллект (ИИ) является самой мощной из всех новейших технологий в ведении войны.
02:21
TNI: поставленные ВСУ системы ПВО Patriot станут лёгкой мишенью для ударов ВС России
Американские системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые Вашингтон передал Вооружённым силам Украины, станут лёгкой мишенью для ударов российской армии.
02:14
Байден заявил, что возможный дефолт станет разрушительным для американской экономики
Президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в стране в случае, если не удастся достичь договорённостей по повышению потолка госдолга, станет разрушительным для американской экономики.
02:06
Байден согласился обсудить с лидерами конгресса госрасходы, но не под угрозой дефолта
Президент США Джо Байден заявил, что готов обсудить с лидерами американского конгресса приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны.
02:00
Радимов: «Реал» может играть и от обороны, когда их начинает возить такая команда, как «Сити»
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».
01:53
Посол Антонов: уверен, что США однажды откажутся от враждебной политики в отношении России
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность, что Соединённые Штаты однажды откажутся от враждебной политики, которую они проводят в отношении России.
01:47
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у берегов Японии
У берегов Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.
01:41
Куртуа о матче с «Манчестер Сити»: такая ничья — это хорошо
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о ничьей с «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
01:38
В результате стрельбы возле синагоги в Тунисе погибли четыре человека
В результате стрельбы у синагоги в Тунисе погибли четыре человека, ещё девять получили ранения.
01:33
Ковингтон: я знаю, как нокаутировать Махачева
Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон рассказал о том, как нокаутировать чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.
01:25
Reuters: ЕС может ужесточить правила в сфере кибербезопасности для компаний из США
Европейский союз намерен ужесточить правила в сфере кибербезопасности для ряда американских компаний и поставщиков облачных сервисов, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
01:19
Модрич — о матче с «Манчестер Сити»: «Реал» заслуживал большего
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о ничьей в полуфинальном матче с «Манчестер Сити».
01:13
Politico: США не намерены поставлять Украине ракеты большой дальности
Власти Соединённых Штатов не намерены следовать примеру Великобритании и поставлять Вооружённым силам Украины ракеты большой дальности.
01:08
Более 300 человек посетили мероприятия по случаю Дня Победы в Каире
Более 300 человек посетили мероприятия по случаю Дня Победы на территории «Русского дома» в столице Египта Каире.
01:05
Гвардиола оценил игру «Манчестер Сити» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ничейном результате в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
00:58
Немецкий концерн Rheinmetall намерен договориться о производстве оружия на Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие несколько недель рассчитывает договориться с украинскими компаниями о совместном производстве вооружения на Украине.
00:52
Анчелотти: мне понравилось, как «Реал» проявил себя в обороне — игра была интересной
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о ничейном результате в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
00:43
Спикер Маккарти: Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек по потолку госдолга
Спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти сообщил, что американскому президенту Джо Байдену и лидерам конгресса в ходе состоявшейся встречи в Белом доме не удалось достичь каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга.
00:39
Де Брёйне признан лучшим игроком матча «Реал» — «Манчестер Сити» в полуфинале ЛЧ
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне стал лучшим игроком встречи с «Реалом».
00:32
Глава Северного командования США Ванхёрк: КНР модернизирует войска угрожающими темпами
Глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Глен Ванхёрк заявил, что Китай продолжает модернизировать свою армию «угрожающими темпами».
00:27
Daily Mail: президент Габона попросил Обамеянга возобновить карьеру в сборной
Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может возобновить карьеру в сборной Габона.
00:22
Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон анонсировал запуск собственного шоу в Twitter
Бывший американский ведущий Такер Карлсон, который в конце апреля ушёл с телеканала Fox News, анонсировал запуск своего шоу в Twitter.
00:15
В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
00:10
Малкин вошёл в список номинантов на награду НХЛ «Кинг Клэнси Трофи»
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вошёл в список номинантов на награду НХЛ «Кинг Клэнси Трофи».
00:04
Полковник Макгрегор: Зеленский хочет втянуть США в военный конфликт с Россией на Украине
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен втянуть Соединённые Штаты в военный конфликт с Россией на Украине.
23:53
«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
«Реал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
23:53
Трюдо: Канада защищает диаспоры от расизма и иновмешательства
Власти Канады предпринимают шаги для защиты национальных диаспор, в том числе русскоязычной, от иностранного вмешательства.
23:42
ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Макеевку и Донецк из РСЗО.
23:41
Камавинга — самый молодой автор голевой передачи в полуфинале Лиги чемпионов
Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга стал самым молодым автором голевой передачи в полуфинале Лиги чемпионов в матче с «Манчестер Сити».
23:35
Украинские СМИ: в Днепропетровской области произошли взрывы
Взрывы произошли в Днепропетровской области Украины.
23:30
«Манчестер Сити» сравнял счёт в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне отличился во втором тайме матча Лиги чемпионов с «Реалом».
23:27
ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО
Украинские военные нанесли удар по Ясиноватой в ДНР.
23:19
Вратарь «Торонто» Самсонов не сыграет в четвёртой игре серии плей-офф НХЛ с «Флоридой»
Голкипер «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов не сможет принять участие в четвёртом матче плей-офф с «Флорида Пантерз».
23:14
В МИД Саудовской Аравии сообщили о возобновлении работы посольства в Сирии
Власти Саудовской Аравии решили возобновить работу посольства в Сирии ввиду нормализации отношений Дамаска с арабскими странами.