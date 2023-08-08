Xinhua: Китай призвал США прекратить использовать вопрос Южно-Китайского моря для разжигания розни

МИД Китая призвал США прекратить использовать вопрос Южно-Китайского моря для сеяния смуты и разжигания розни. Как передаёт Xinhua, Пекин посоветовал Вашингтону уважать территориальный суверенитет Китая, его морские права и интересы, а также уважать усилия стран региона по поддержанию мира и стабильности в регионе.

МИД КНР призвал США прекратить использовать вопрос Южно-Китайского моря (ЮКМ) для сеяния смуты и разжигания розни, уважать территориальный суверенитет Китая, его морские права и интересы в ЮКМ, а также уважать усилия стран региона по поддержанию мира и стабильности в ЮКМ. Как передаёт Xinhua, официальный представитель МИД КНР сделал такое заявление в ответ на критику Государственного департамента США в адрес Китая за то, что он помешал филиппинским судам доставить новые войска и припасы на севший на мель военный корабль у рифа Жэньай и открыл по ним стрельбу из водомётов.

В заявлении США говорится, что такие действия «несовместимы с нормами международного права» и «угрожают региональному миру и стабильности». Оно также содержит призыв к Китаю соблюдать «арбитражное решение» по ЮКМ, вынесенное в 2016 году. США поддерживают «законные морские операции Филиппин», следует из заявления. В нём добавляется, что вооружённое нападение на береговую охрану Филиппин «вынудит США исполнить свои обязательства по взаимной обороне в соответствии с Договором о взаимной обороне между США и Филиппинами».

Официальный представитель МИД КНР отметил, что вопреки фактам американский Госдепартамент в своём заявлении подверг критике законные действия Китая на море, которые были направлены на защиту своих прав и обеспечение законности, и одновременно выразил поддержку незаконным и провокационным действиям Филиппин.

«Китай решительно выступает против этого», — подчеркнул официальный представитель.

По его словам, США в последнее время подстрекают Филиппины и поддерживают их попытки отремонтировать и укрепить потенциал своего военного корабля, который намеренно сел на мель у рифа Жэньай. США даже отправляли военные самолёты и корабли, чтобы оказать Филиппинам помощь и поддержку, и неоднократно пытались угрожать Китаю, ссылаясь на Договор о взаимной обороне между США и Филиппинами. Американская сторона беззастенчиво подстрекает Филиппины к действиям, нарушающим суверенитет Китая, но эти шаги не увенчаются успехом, заявил китайский дипломат.

Он отметил, что риф Жэньай всегда был частью китайского архипелага Наньша, и исторический контекст данного вопроса предельно ясен.

Официальный представитель напомнил, что в 1999 году Филиппины направили военное судно и намеренно посадили его на мель у рифа Жэньай в попытке незаконно изменить статус-кво этой территории. Китай незамедлительно сделал серьёзное представление в адрес Филиппин, потребовав убрать судно. Филиппинская сторона несколько раз обещала отбуксировать его, но так и не сделала этого. Напротив, Филиппины с тех пор стремятся отремонтировать военный корабль и укрепить его потенциал, чтобы навсегда оккупировать риф Жэньай.

5 августа Филиппины вопреки неоднократным предостережениям и предупреждениям со стороны Китая отправили два своих корабля, которые вторглись в акваторию у рифа Жэньай и попытались доставить строительные материалы для ремонта и усиления севшего на мель судна. Такие действия, подчеркнул официальный представитель, нарушили суверенитет Китая и Декларацию действий сторон в ЮКМ. Корабли береговой охраны Китая в соответствии с законом помешали филиппинским судам и приняли в их отношении правоохранительные меры предупредительного характера. Действия китайской стороны были профессиональными, сдержанными и безупречными, отметил дипломат.

«Арбитраж» по ЮКМ, продолжил он, был политическим спектаклем в чистом виде, разыгранным под вывеской защиты закона, где главным кукловодом были США. Так называемое решение противоречит международному праву, в том числе Конвенции ООН по морскому праву, и является незаконным и недействительным. Попытки США раздуть из этого незаконного решения проблему не повлияют на твёрдую решимость Китая защитить свой территориальный суверенитет, а также морские права и интересы в соответствии с законом, заключил официальный представитель.