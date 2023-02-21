«Потёмкинская сирена и реклама третьей мировой» — Fox News разоблачил визит Байдена в Киев

Судя по его неожиданному приезду в украинскую столицу, американский президент не оставляет надежду обострить конфронтацию с Россией, которая всё больше сближается с Китаем, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. Он также обращает внимание на то, что воздушная тревога в Киеве сработала как раз во время визита Байдена, хотя ранее молчала на протяжении нескольких дней.

Сегодня в интервью немецкой газете украинский президент Зеленский мимоходом упомянул: кстати говоря, скоро весь мир может сгореть синим пламенем. Цитирую: «Если Китай примкнёт к России, то начнётся мировая война».

Начнётся мировая война, если Китай примкнёт к России? Как можно говорить об этом спокойно? Ведь мы только что сказали вам, что Китай поддержал Россию. Это уже случилось. Это не досужие домыслы, а свершившийся факт. И в результате, по словам самого Зеленского, погибнут сотни миллионов людей. «Но ничего страшного, если мы получим Крым».

Это очень мрачный тип мышления. Сам Зеленский — очень зловещая сила. Это очевидно, если взглянуть на него. Ошибиться невозможно. Как можно этого не разглядеть? Этот человек — разрушитель. Он запретил христианскую веру в своей стране и арестовывал монахинь и священников.

«Но ведь он герой!» — утверждают наши лидеры от Чака Шумера до Митча Макконнелла. Нет, Зеленский не герой, он инструмент тотального разрушения. Я говорю это не для того, чтобы оправдать его врагов, такова правда. И, возможно, поэтому Джо Байдена тянет к нему. Байден сегодня побывал в Киеве для продвижения новой мировой войны. Давайте посмотрим.

(Отрывок видео, на котором Байден и Зеленский выходят из Михайловского Златоверхого монастыря на фоне воя воздушной тревоги.)

Обратите внимание на сирены воздушной тревоги на заднем плане. Странно, ведь, судя по всему, сегодня утром на Киев не совершалось никаких налётов. Мы проверили. Сирены завыли в тот самый момент, когда Джо Байден вышел для фотосессии.

Даже репортёры CNN, которые находятся в Киеве, знают, что последние пять дней в городе не было слышно ни бомб, ни ракетных ударов, ни сирен до того самого момента, как Байден предстал перед камерами.

АЛЕКС МАРКОРДТ, корреспондент CNN: Я нахожусь здесь последние пять дней. Никаких взрывов я не слышал. Я не слышал никаких воздушных сирен до того времени, как примерно полчаса назад президент Байден был в центре Киева.

Разумеется. И вот вам потёмкинские сирены воздушной тревоги — ещё один необходимый штрих в этом самом тщательно прописанном, совершенно бесчестном, самом фальшивом конфликте в истории. И смысл, конечно, в том, чтобы убедить американских налогоплательщиков в необходимости передать ещё 500 миллионов долларов Украине, правительству Зеленского. Давайте посмотрим.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы пообещали для защиты Украины почти 700 танков и тысячи единиц бронетехники, тысячу артиллерийских систем, более двух миллионов снарядов, более 50 усовершенствованных ракетных систем, противокорабельных и противовоздушных систем. И это без учёта дополнительного полумиллиарда долларов, о выделении которого мы объявим вместе с вами сегодня и завтра, который вы получите. И речь только о доле Соединённых Штатов.

Кто-нибудь видит, насколько это мрачно и безумно, по-настоящему безумно? Да, многие американцы видят, насколько это мрачно и безумно. Посмотрите на статистику. Сколько американцев поддерживают эту «войну за демократию», «войну за демократию», за которую американцы почему-то не могут проголосовать? Когда у нас будет всенародный референдум по этому вопросу?

Пока мы ровняем страну с землёй во имя демократии, было бы неплохо попробовать демократию здесь. Но нет. Это всё выглядит так гротескно! Это действительно превосходит любые фантазии!

Дата публикации 21 февраля 2023 года.