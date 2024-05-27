АВС: Конституция Австралии не позволит ей конфисковать российские активы
Министры стран G7 встречались на выходных, чтобы попытаться заключить соглашение об использовании замороженных российских активов для финансирования военных действий Украины. По оценкам, здесь, в Австралии, замороженные российские активы составляют около 9 миллиардов долларов. Разрабатывает ли и наше правительство планы сделать то же самое?
РИЧАРД МАРЛЗ, вице-премьер Австралии: Во-первых, мы не разглашаем данные о том, сколько здесь заморожено активов. Но эта сумма значительно меньше, чем сообщается в СМИ.
Послушайте, существуют проблемы конституционного характера, связанные с тем, чтобы просто изъять эти активы и использовать их. Но эти активы заморожены. Помимо этого мы ввели значительные санкции, применяемые в отношении торговли, и повышенные тарифы на товары, поступающие в страну из России и Белоруссии.
Эта ситуация постоянно развивается, и мы продолжаем её оценивать. Так что в рамках того, что мы можем сделать по закону, мы рассматриваем всё возможное.
Дата выхода в эфир 27 мая 2024 года.
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