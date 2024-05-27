АВС: Конституция Австралии не позволит ей конфисковать российские активы

Австралия не намерена использовать замороженные активы России для финансирования военных действий на Украине, поскольку не имеет для этого конституционных оснований. С таким заявлением выступил вице-премьер Австралии Ричард Марлз в эфире ABC. По словам политика, Австралия продолжит помогать Киеву — но только в рамках закона.

Министры стран G7 встречались на выходных, чтобы попытаться заключить соглашение об использовании замороженных российских активов для финансирования военных действий Украины. По оценкам, здесь, в Австралии, замороженные российские активы составляют около 9 миллиардов долларов. Разрабатывает ли и наше правительство планы сделать то же самое?

РИЧАРД МАРЛЗ, вице-премьер Австралии: Во-первых, мы не разглашаем данные о том, сколько здесь заморожено активов. Но эта сумма значительно меньше, чем сообщается в СМИ.

Послушайте, существуют проблемы конституционного характера, связанные с тем, чтобы просто изъять эти активы и использовать их. Но эти активы заморожены. Помимо этого мы ввели значительные санкции, применяемые в отношении торговли, и повышенные тарифы на товары, поступающие в страну из России и Белоруссии.

Эта ситуация постоянно развивается, и мы продолжаем её оценивать. Так что в рамках того, что мы можем сделать по закону, мы рассматриваем всё возможное.

Дата выхода в эфир 27 мая 2024 года.