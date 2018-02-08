Почётный член МОК: «Владимир Путин — мой хороший приятель»

Популярное
-
Лауреат Нобелевской премии мира: хватит делать из России «козла отпущения» Common Dreams
-
NYT: американская разведка забеспокоилась за своих информаторов в свете «дела Скрипаля» New York Times
-
Джон Оливер нашёл «главного подозреваемого» в деле о трещине на МКС — лабораторную мышь HBO
-
WFB: никак не успокоится — американский ведущий всё время сравнивает Трампов с Романовыми Washington Free Beacon
-
Times: из-за инцидента в Солсбери россиянкам не удастся блеснуть на лондонском балу Times
-
National Interest рассказал, как США помогли Москве захватить Курилы National Interest
-
Далай-лама: Европа для европейцев, а мигранты должны вернуться домой Local
-
CNN: алиби «российских туристов» вряд ли убедит британских следователей CNN
INFOX.SG
-
Власти США попросили членов семьи посла Палестины покинуть страну
Глава миссии Организации освобождения Палестины (ООП) Хусам Зомлот в беседе с РИА Новости рассказал, что власти США попросили членов его семьи покинуть страну.
-
В Москве с начала сентября выпала почти четверть месячной нормы осадков
С начала сентября в столице выпало около четверти месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя погодного центра «Фобос».
-
Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
-
Власти Кубы исключили возможность причастности России к «акустическим атакам»
Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил о невозможности проведения Россией «акустических атак» на дипломатов США.
-
Генсек НАТО заявил о готовности ответить на возможные российские кибератаки
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Россия совершит кибератаку, то альянс ответит на подобное нападение.
-
Сергей Миронов рассказал о работе над созданием «мощного левого движения»
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что работает над созданием «мощного левого движения».
-
В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны украинских военных
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о пяти случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки.
-
В Москве 17 сентября ожидается до +18 °С
В Москве в понедельник, 17 сентября, ожидается до +18 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на информацию Гидрометцентра.
-
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 у берегов Камчатки
В камчатском филиале Геофизической службы РАН зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 у берегов Камчатки.
-
В Массачусетсе людям разрешили вернуться домой после серии взрывов бытового газа
В американском штате Массачусетс жителям городов Андовер, Северный Андовер и Лоренс разрешили вернуться в свои дома после серии взрывов, вызванных утечкой газа.
-
В Алтайском крае 15 человек пострадали в результате ДТП
В Алтайском крае пассажирский автобус перевернулся на трассе, в результате чего пострадали 15 человек.
-
Главы Южной Кореи и КНДР намерены обсудить денуклеаризацию на грядущих переговорах
Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын 18 и 19 сентября проведут переговоры в Пхеньяне, во время которых обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова.
-
Певец Михаил Луконин погиб в результате ДТП на Псковском шоссе
Известный в Санкт-Петербурге певец Михаил Луконин погиб в результате аварии, которая произошла на Псковском шоссе.
-
Депутат Госдумы предложил министру здравоохранения ввести в России сухой закон
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минздрава России Веронике Скворцовой письмо, в котором предложил ввести в стране сухой закон.
-
СМИ: Российский кабмин намерен заблокировать инициативу о возврате комнат для курения в аэропорты
Правительство России собирается заблокировать депутатскую инициативу о возврате комнат для курения в аэропорты.
-
Почти 400 человек пострадали в Гонконге в результате обрушившегося на регион тайфуна «Мангхут»
Число пострадавших в результате обрушившегося на Гонконг тайфуна «Мангхут» увеличилось до 391 человека.
-
В Одесской области полицейские во время обыска на даче обнаружили три миномёта
Сотрудники правоохранительных органов Одесской области во время санкционированных обысков обнаружили у жителя Беляевского района арсенал оружия, включая три миномёта.
-
Отец Марии Бутиной рассказал об условиях содержания дочери
Валерий Бутин, отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях содержания дочери.
-
Глава МИД Ирана обвинил Twitter в блокировании страниц реально существующих иранцев
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что компания Twitter блокирует страницы реально существующих иранцев, при этом оставляя активными аккаунты ботов, созданных для антиправительственной пропаганды.
-
Британские СМИ заявили, что пострадавшие в ресторане в Солсбери были русскими
Издание Daily Mail сообщило, что люди, которые почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo в британском городе Солсбери, были русскими.
-
В Краснодарском крае 22 человека пострадали в результате ДТП
По меньшей мере 22 человека получили травмы в результате аварии с участием автобуса в Краснодарском крае.
-
Британская полиция прокомментировала ситуацию с пострадавшими в ресторане в Солсбери
Полиция британского графства Уилтшир прокомментировала ситуацию с пострадавшими посетителями ресторана в Солсбери.
-
В приморском избиркоме рассказали о причине смены лидера на выборах губернатора
Представитель приморского избиркома объяснил, почему при подсчёте 99,03% бюллетеней во втором туре выборов главы региона кандидат на пост губернатора Андрей Тарасенко обогнал своего конкурента Андрея Ищенко.
-
Число погибших от урагана «Флоренс» увеличилось до 17 человек
В США число жертв урагана «Флоренс», ослабевшего до уровня тропической депрессии, достигло 17 человек.
-
Кандидат на пост главы Приморья от КПРФ Ищенко объявил голодовку в связи с итогами выборов
Кандидат от КПРФ на пост главы Приморья Андрей Ищенко заявил, что объявляет бессрочную голодовку из-за несогласия с итогами выборов.
-
В Туле умер конструктор высокоточных ракетных комплексов Владимир Кузнецов
На 80-м году жизни в Туле скончался главный конструктор по разработкам реактивных межвидовых высокоточных комплексов и зенитных управляемых ракет ПАО «Конструкторское бюро приборостроения» Владимир Кузнецов.
-
Более 350 человек пострадали в Гонконге в результате обрушившегося на регион тайфуна «Мангхут»
По меньшей мере 362 человека получили травмы из-за обрушившегося на Гонконг тайфуна «Мангхут».
-
СМИ: Врачи призвали посетителей ресторана в Солсбери сдать кровь для анализов
Всех посетителей ресторана Prezzo в британском Солсбери отвезли в больницу и призвали сдать кровь для анализов.
-
В США полиция задержала пять человек за мародёрство во время урагана «Флоренс»
Сотрудники правоохранительных органов американского штата Северная Каролина задержали пять человек, которые занимались мародёрством в городе Уилмингтон, когда там бушевал ураган «Флоренс».
-
СМИ: Китай может отказаться от торговых переговоров с США из-за угроз в свой адрес
Власти Китая могут отказаться вести торговые переговоры с США из-за угроз в свой адрес, которые поступают со стороны Вашингтона.
-
Трамп поздравил Мексику с Днём независимости
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter поздравил Мексику с Днём независимости.
-
Четыре человека пострадали в результате хлопка в подмосковной бане
Четыре человека получили травмы в результате хлопка в бане в подмосковной Рузе.
-
СМИ сообщили о состоянии пострадавших посетителей ресторана в Солсбери
Телеканал RTE рассказал о том, как себя чувствуют и какую медицинскую помощь получили двое пострадавших посетителей ресторана в английском Солсбери.
-
Волкер: США считают, что Крым должен быть с Украиной
По словам специального представителя Государственного департамента по Украине Курта Волкера, США считают, что Крым должен быть с Украиной. Об этом передаёт ТАСС.
-
В результате ДТП в Свердловской области два человека погибли, четыре пострадали
В результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Свердловской области два человека погибли, ещё четыре пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.
-
«Милан» не смог обыграть «Кальяри» в матче чемпионата Италии по футболу
В матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде сыграл вничью с «Кальяри» — 1:1.
-
Митрополит Кифирский призвал патриарха Варфоломея предотвратить раскол православия
Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим заявил, что действия константинопольского патриарха Варфоломея ведут к расколу православия. Он призвал его покаяться и прекратить провоцировать схизму.
-
Генсек ООН приветствовал мирное соглашение между Эритреей и Эфиопией
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил лидеров Эритреи и Эфиопии с подписанием мирного соглашения. Об этом дипломат сообщил в своём микроблоге в Twitter.
-
Участвующие в строительстве Крымского моста компании выплатили 120 млрд рублей налогов
Компании «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест», занимающиеся строительством Крымского моста, выплатили суммарно 120 млрд рублей в качестве налогов. Об этом заявил председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг в эфире телеканала «Россия 1».
-
СМИ: Два американских баскетболиста подверглись нападению в Румынии
Американские баскетболисты Дэррелл Боуи и Джозеф Макклэйн стали жертвами нападения в одном из ночных клубов Румынии.
-
Колобков на встрече с министром спорта Болгарии отметил уровень проведения ЧМ по художественной гимнастике
Министр спорта России Павел Колобков на встрече с министром молодёжи и спорта Республики Болгария Красеном Кралевым отметил организацию прошедшего в Софии чемпионата мира по художественной гимнастике.
-
Военный медик назвал возможные цели исследований в американской лаборатории под Тбилиси
Михаил Супотницкий, кандидат биологических наук и полковник медицинской службы в отставке, в разговоре с RT назвал возможные цели исследований в американской лаборатории под Тбилиси.
-
Число погибших от урагана «Флоренс» достигло 15 человек
В США число жертв от урагана «Флоренс», ослабевшего до уровня тропической депрессии, насчитывает 15 человек. Об этом сообщает телеканал NBC.
-
Маркизио сравнил РПЛ с ведущими европейскими чемпионатами
Итальянский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио сравнил Российскую премьер-лигу (РПЛ) с ведущими европейскими чемпионатами.
-
В Оренбурге объявили экстренное предупреждение из-за смога
В Оренбурге городская администрация объявила экстренное предупреждение из-за смога, сообщает RIA56.
-
Салливан временно покинул пост главного тренера «Питтсбурга» из-за смерти отца
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан временно покинул свой пост в связи со смертью отца.
-
Участниками Московского велопарада стали почти 20 тысяч человек
В осеннем Московском велопараде приняли участие почти 20 тыс. человек, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта.
-
Два человека заявили о плохом самочувствии после посещения ресторана в Солсбери
Полиция графства Уилтшир сообщила о том, что двое человек, мужчина и женщина, заявили, что почувствовали себя плохо после посещения ресторана итальянской кухни Prezzo, который находится в Солсбери.
-
СМИ: Футболист «Ювентуса» Коста может быть дисквалифицирован на пять матчей за плевок в соперника
Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии по футболу Дуглас Коста может быть дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение в матче четвёртого тура итальянской Серии А с «Сассуоло».
-
Победитель четырёх этапов «Вуэльты» Антон объявил о завершении профессиональной карьеры
Испанец Игор Антон принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании веломногодневки «Вуэльта-2018» в возрасте 35 лет.