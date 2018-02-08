Почётный член МОК: «Владимир Путин — мой хороший приятель»

Почётный член МОК Жан-Клод Килли в интервью французскому изданию Le Parisien заявил, что Путин — его «хороший приятель». Килли добавил, что уважает президента России, часто с ним созванивается, а также они вместе играют в хоккей, ходят в горы и занимаются рафтингом.

«Владимир Путин — мой хороший приятель. Я обедал с ним в Кремле 10 января. Мы играем в хоккей, ходим в горы, ездим в Сибирь, занимаемся рафтингом...» — заявил в интервью Le Parisien почётный член МОК Жан-Клод Килли.

По словам Килли, Путина совсем нельзя назвать «нерукопожатным». «Я работал с ним семь лет, готовя Олимпиаду в Сочи в 2014 году. Я ездил туда 43 раза, и он почти всегда был там; именно он — покровитель Игр. Я встречался с ним в общем более 60 раз. Я уважаю этого человека, мы часто созваниваемся, я знаю его семью, его дочь», — отметил Килли.

Что касается отстранения российской сборной от участия в Олимпиаде, то Килли считает, что такое коллективное наказание было сложно принять, поскольку оно распространилось и на чистых спортсменов. По мнению французского горнолыжника, в России не существует государственной программы допинга. Он добавил, что в борьбе с допингом необходимо активно применять научные, технические и финансовые средства, пишет Le Parisien.