Fox News: нашу демократию подорвала не Москва, а истерия американских СМИ

Американские либералы сравнивают «вмешательство» России в выборы президента США с терактами 11 сентября. «Ну и что теперь, бомбить Москву?» — риторически вопрошает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его мнению, масштабы российской интернет-агитации в 2016 году были пренебрежимо малы, а если Москве и удалось ослабить США, то лишь благодаря истерии американского телевидения.

Тем временем в Twitter (военный историк. — ИноТВ) Макс Бут из The Washington Post сравнил всё это — ну конечно же! — с 11 сентября. Вот что он пишет: «Представьте себе, что после 11 сентября президент счёл теракт политическим конфузом, который надо затушевать, а не угрозой национальной безопасности, с которой надо бороться. Примерно так у нас обстоят дела сейчас, после второй по масштабам иностранной атаки на Америку за последние десятилетия».



Ха! Посмотрим… После 11 сентября мы отказались от давних гражданских свобод, вторглись в две страны и начали почти бесконечную череду менее масштабных вторжений по всему миру, в которых погибли тысячи американских солдат и сотни, сотни тысяч других людей. Была бы воля Макса Бута, мы бы напали и на Иран. Возможно, что при его подстрекательстве так и будет. Что он сейчас предлагает, бомбить Москву? Не спрашивайте, ответ вам лучше не знать!



Но, на минуточку, подумаем об этом без истерии. Обратимся к фактам, если это возможно. Очевидно, мы должны признать, что русские действительно пытались вмешаться в наши выборы, потому что так и было. Но масштаб имеет значение — всегда, и в данном случае тоже. Вот что на самом деле произошло во время выборов 2016 года.



Перед выборами, по данным самого Facebook, связанные с Россией компании в сумме потратили на (агитационные. — ИноТВ) объявления 46 тысяч долларов. На эти деньги, между прочим, не купишь даже Chevrolet Suburban. Для сравнения: предвыборные кампании Трампа и Клинтон вместе взятые обошлись в 81 миллион. И это без учёта интернет-агитации различных групп интересов, таких как Национальная стрелковая ассоциация, Федерация планирования семьи, Американская федерация труда и Конгресс производственных профсоюзов и миллион других.



Итак, русские потратили довольно мало. Но и цели этих расходов были выбраны до смешного неудачно. Например, в штате Мэриленд, где явно преобладали демократы, было в пять раз больше российских объявлений, чем в Висконсине, где исход мог быть любым. Причём, если говорить о Висконсине, большинство объявлений появилось в Facebook перед висконсинскими праймериз, то есть задолго до самих выборов, и ни в одном из них не упоминался Трамп. Мелочь, но и это важно.



Вашингтон — самое «демократическое» место во всей стране: 90 процентов за Хиллари, даже больше, чем 90 процентов. Но Вашингтону было посвящено больше российских объявлений, чем Пенсильвании, которая, как вы помните, в конечном итоге осталась за Трампом. И так далее.



Любой политический консультант, если вы не поленитесь его спросить, скажет вам, что подобными объявлениями ничего не добиться. Это просто смешно. Но и вне интернета, в реальном мире русские действовали не более эффективно. На митинги, организованные ими через Facebook, почти никто не пришёл. Есть, правда, одно исключение — митинг против Трампа, организованный после выборов с одной целью — дискредитировать их результат.



Итак, это была операция ничтожного масштаба. Успешной она стала случайно, при пособничестве наших СМИ. Целью было расшатать американское общество путём подпитки политических разногласий. И русские должны быть довольны делом своих рук. Не потому что Трампа избрали, а потому что наши телекомментаторы, судя по всему, разделяют их цель — подорвать веру в результаты честных выборов.



Дата выхода в эфир 19 февраля 2018 года.