Обвинения России в попытке отравления Сергея Скрипаля не должны были помешать Польше поздравить Владимира Путина с победой в выборах, заявил в интервью Polskie Radio отец премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, политик Корнель Моравецкий. Он отметил, что у него есть множество претензий к официальной Варшаве, которой следует уделять больше внимания налаживанию отношений с Москвой.
«Я считаю, что Польша должна уделять больше внимания улучшению отношений с Россией. У меня есть претензии к нашим лидерам, к президенту Дуде и к моему сыну премьер-министру. После победы Владимира Путина на выборах президент России не получил из Польши поздравительной депеши», — заявил в интервью Polskie Radio отец премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, политик, известный польский диссидент и активист Корнель Моравецкий.
По его мнению, обвинения, которые тогда появились в отношении Москвы, связанные с попыткой убийства двойного агента Сергея Скрипаля, не должны были повлиять на действия Варшавы.
«Президент Дональд Трамп отправил такую телеграмму. Почему? Американцам можно было это сделать, а нам нет? В контексте покушения на Скрипаля есть много неясностей, и об этом говорит среди прочего британская оппозиция», — подчеркнул политик.
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