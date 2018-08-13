Bloomberg: без поддержки Трампа американские санкции работать не будут

Американская администрация вводит всё новые санкции в адрес России, но риторика и поведение Дональда Трампа сводят эти старания на нет, отмечают журналисты Bloomberg. По их словам, американский президент должен поддержать действия своего правительства, в частности, сейчас, когда оно принимает антироссийские меры в ответ на отравление Скрипалей в Великобритании.

Администрация Трампа ввела новые санкции против России в ответ на отравление в Солсбери, и журналисты Bloomberg в своей редакционной статье приветствуют этот шаг. Но при этом, по их мнению, санкции противоречат словам и поведению самого Дональда Трампа, который неоднократно хвалебно отзывался о российском президенте. «Можно высказать надежду, что в реальности стратегия США заключается в том, чтобы противостоять нападкам России. Но если президент не выступит во весь голос, никакое наказание не заставит Путина отступиться от своих планов».



Американское правительство уже предпринимало немало мер, чтобы противостоять России: принимало санкции после присоединения Крыма, утвердило отправку оборонных летальных вооружений на Украину, осуществило удар по сирийским военным объектам, выдворило российских дипломатов, привлекло к суду 13 россиян по обвинению в кибератаках. Кроме того, Вашингтон противостоит строительству Северного потока — 2. Как отмечают журналисты, важно, что многие из мер напрямую касаются приближённых Путина, ведущих финансовых институтов и крупных производств.



С другой стороны, признают авторы статьи, иногда администрация Трампа шла на попятную, когда конгресс уже принял какие-то меры, и это связано со взглядами самого президента. Кроме того, когда речь идёт о вмешательстве России в американские выборы, Трамп открыто встаёт на сторону Путина и выступает против американских разведслужб. Он также не желает признавать Россию врагом Америки, восхваляет сотрудничество с Россией по Сирии, критикует главных союзников США в Европе и отказывается раскрывать, о чём они говорили с Путиным в Хельсинки.



По мнению редколлегии Bloomberg, риторика Трампа подрывает санкции, которые оказывают значительное воздействие, только если их сопровождает очевидное моральное осуждение и международное содействие. И санкции по делу Скрипалей в особенности нуждаются в том, чтобы их поддержали. А если Россия в ближайшие месяцы не докажет, что закрыла свою программу химического и биологического оружия, то американской администрации нужно будет предпринять дополнительные меры наказания в её адрес, советует издание.



«Задача Трампа — поддержать санкции с явным сигналом Путину, что США солидарны с нежеланием Европы проявлять терпимость к попыткам убийства людей на иностранной территории и другим проявлениям российской агрессии», — подытоживают журналисты Bloomberg.