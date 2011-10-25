SIC
Путин «может дать нашему народу новую мораль»
«Альтернативы Путину в России сейчас нет», - заявил постпред России при НАТО в интервью португальскому каналу. Комментируя выдвижение действующего премьера в президенты, Дмитрий Рогозин подчеркнул, что «это лидер, который может дать нашему народу новую мораль, новую политику, более открытую и сильную».
Россия-НАТО: новая история
Глава Североатлантического альянса заявил во время саммита Россия-НАТО, что призраки холодной войны остались в прошлом. В свою очередь, Дмитрий Медведев назвал этот саммит историческим событием.
Россия не хочет видеть НАТО в Арктике
Россия намерена защищать свои интересы в Арктике и выступает против вмешательства НАТО в решение арктического вопроса. Такие высказывания звучали в ходе форума «Арктика - территория диалога», проходящего в эти дни в Москве.
Пожарные все еще на передовой
Более 30 пожаров все еще продолжают полыхать в России. В Волгоградской области огонь унес жизни как минимум двоих человек и уничтожил около пятисот домов.
Огонь обрушился на военную базу
Разрушительные пожары, полыхающие в России с середины июня, достигли военной базы недалеко от Москвы. По неофициальным данным, огонь, возможно, уничтожил 200 самолетов и вертолетов.
Пострадавшие рассчитывают на помощь государства
Страшные пожары, которые хозяйничают на территории России, оставили около двух тысяч человек без крыши над головой. Многие люди потеряли все. И они нуждаются в помощи государства.
Пожары угрожают ядерному центру
Корреспондент португальского телеканала SIC сообщает, что пламя пожаров, охвативших регион Нижнего Новгорода, приближается к городу Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр.
Россия скорбит вместе с Польшей
В России объявлен День траура в память о погибших в авиакатастрофе под Смоленском, которая унесла жизни 96 человек. В том числе и Президента Польши Леха Качиньского.
Террористке было всего 17 лет
Следствие установило, что взрыв на станции метро «Лубянка» совершила семнадцатилетняя Джанет Абдурахманова. Смертница была вдовой боевика, известного по прозвищу Аль-Бара.
Москва: лицом к лицу со Сталиным
Решение московского мэра развесить в столице в день Победы плакаты с изображением Сталина заставляет многих говорить о реабилитации диктатора, передает телеканал SIC.
Кто автор «cимуляции»?
«Симуляция» нападения России на Грузию, сделанная грузинским телеканалом IMEDI, вызвала в стране волну протестов. Лидер оппозиции призывает к смене правительства, передает телеканал SIC.