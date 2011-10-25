Путин «может дать нашему народу новую мораль» «Альтернативы Путину в России сейчас нет», - заявил постпред России при НАТО в интервью португальскому каналу. Комментируя выдвижение действующего премьера в президенты, Дмитрий Рогозин подчеркнул, что «это лидер, который может дать нашему народу новую мораль, новую политику, более открытую и сильную». 25 октября 2011 SIC

Россия-НАТО: новая история Глава Североатлантического альянса заявил во время саммита Россия-НАТО, что призраки холодной войны остались в прошлом. В свою очередь, Дмитрий Медведев назвал этот саммит историческим событием. 22 ноября 2010 SIC

Россия не хочет видеть НАТО в Арктике Россия намерена защищать свои интересы в Арктике и выступает против вмешательства НАТО в решение арктического вопроса. Такие высказывания звучали в ходе форума «Арктика - территория диалога», проходящего в эти дни в Москве. 23 сентября 2010 SIC

Пожарные все еще на передовой Более 30 пожаров все еще продолжают полыхать в России. В Волгоградской области огонь унес жизни как минимум двоих человек и уничтожил около пятисот домов. 3 сентября 2010 SIC

Огонь обрушился на военную базу Разрушительные пожары, полыхающие в России с середины июня, достигли военной базы недалеко от Москвы. По неофициальным данным, огонь, возможно, уничтожил 200 самолетов и вертолетов. 4 августа 2010 SIC

Пострадавшие рассчитывают на помощь государства Страшные пожары, которые хозяйничают на территории России, оставили около двух тысяч человек без крыши над головой. Многие люди потеряли все. И они нуждаются в помощи государства. 3 августа 2010 SIC

Пожары угрожают ядерному центру Корреспондент португальского телеканала SIC сообщает, что пламя пожаров, охвативших регион Нижнего Новгорода, приближается к городу Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр. 2 августа 2010 SIC

Россия скорбит вместе с Польшей В России объявлен День траура в память о погибших в авиакатастрофе под Смоленском, которая унесла жизни 96 человек. В том числе и Президента Польши Леха Качиньского. 12 апреля 2010 SIC

Террористке было всего 17 лет Следствие установило, что взрыв на станции метро «Лубянка» совершила семнадцатилетняя Джанет Абдурахманова. Смертница была вдовой боевика, известного по прозвищу Аль-Бара. 5 апреля 2010 SIC

Москва: лицом к лицу со Сталиным Решение московского мэра развесить в столице в день Победы плакаты с изображением Сталина заставляет многих говорить о реабилитации диктатора, передает телеканал SIC. 26 марта 2010 SIC