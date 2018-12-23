Yle: финского Йоулупукки хотят обложить налогом

Финского Деда Мороза Йоулупукки обяжут платить налоги. Как пишет Yle, на сайте финского Налогового управления говорится, что с января 2019 года тот, кто заказывает Деда Мороза, должен его внести гонорар в новый регистр доходов.

Финский Дед Мороз Йоулупукки тоже должен платить налоги. Как пишет Yle, об этом сообщается на сайте финского Налогового управления. Данное сообщение вызвало оживленные дискуссии в интернете, где многие удивлялись, неужели у Налогового управления нет более важных задач, чем охотиться на Йоулупукки, уклоняющихся от уплаты налогов.

«В это время года к нам часто обращаются с вопросами о том, обязан ли Йоулупукки платить налоги. Поэтому решили поместить на наш сайт этот текст. Тут ничего нового нет: каждый, кто работает, должен платить налоги», — говорит главный инспектор Минна Паломяки из Налогового управления.

С января 2019 года тот, кто заказывает Деда Мороза, должен внести гонорар в новый регистр доходов.

В Союзе Йоулупукки полагают, что лишь незначительная часть лиц, подрабатывающих Йоулупукки, платит налоги, и будет это делать и в дальнейшем, независимо от распоряжений Налогового управления. По словам президента Общества Йоулупукки Мика Вякевяйнена, в Финляндии привыкли к тому, что у Йоулупукки на Рождество не спрашивают о налогах.

«Те, кто собирается уклоняться от уплаты налогов, часто работают анонимно. Они, например, отвечают на телефон: «Йоулупукки», и используют одноразовые SIM-карты», — говорит Вякевяйнен.

Он отмечает, что для многих правила работы Йоулупукки не ясны. Они не знают, должен ли Йоулупукки платить налоги. Кроме того, некоторые работают от имени своей фирмы, другие собирают деньги для какого-нибудь общества, например, спортклуба, а другие работают, как частные лица. По его мнению, хорошо, что Налоговое управление поместило на свой сайт чёткую информацию об обязанностях Йоулупукки.