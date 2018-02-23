SRF: празднование 23 февраля в России — элемент культа «настоящего мужика»

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества, который благодаря усиленной милитаризации страны приобрёл особый размах и превратился в «мужской день», сообщает корреспондент швейцарского телеканала SRF. В России сложился целый культ «настоящего мужика», и в качестве его эталона нередко предстаёт президент Владимир Путин.

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества, сообщается на сайте швейцарского телеканала SRF. Этот день восходит к истокам истории Красной армии: в 1922 году Ленин ввёл день памяти, который до распада Советского Союза в 1991 году оставался одним из важнейших праздников в государстве. С 2002 года 23 февраля снова сделали выходным днём.

К настоящему времени значение праздника военнослужащих значительно расширилось, и теперь его отмечают как «мужской день», поясняет московский корреспондент телеканала Давид Науэр. Обычно 23 февраля мужчин поздравляют как дома, так и на работе. Когда женщины идут в магазин за покупками или приходят в кафе, они также поздравляют мужчин с Днём защитника Отечества. Иногда последние получают небольшие подарки.

В этом году государство особенно внимательно отнеслось к празднику: в разных городах были запланированы военные парады, реконструкции исторических сражений и народные гуляния. «Это соответствует духу времени в России: страна переживает настоящую милитаризацию. Соответственно, с размахом отмечается и день мужчин и военных», — рассказывает швейцарский корреспондент.

«Милитаризация общества — или, если сформулировать более позитивно, укрепление армии и сил безопасности — это действительно политика Путина», — продолжает Давид Науэр. При действующем российском президенте победа над нацистской Германией во Второй мировой войне стала одним из важнейших для самосознания народа событий в российской истории.

Владимир Путин является верховным главнокомандующим вооружённых сил и любит представать в образе «главного парня» страны, утверждает SRF. Все видели его фотографии на рыбалке с обнажённым торсом. Он ныряет, летает на военном самолёте, постоянно занимается чем-нибудь опасным. А если верить российскому телевидению, Путин — ещё и успешный военачальник и верховный главнокомандующий.

Представления о правильном русском парне действительно существуют, отмечает швейцарский журналист и специально поясняет, что это должен быть настоящий «мужик» — он сильный, как медведь, и его невозможно выбить из колеи. Он кормилец и защитник для своей женщины и семьи. Такое очень традиционное представление за последние годы твёрдо закрепилось благодаря усилению армии, подчёркивает швейцарский телеканал. По мнению журналиста, сейчас в России воцарился культ «настоящего мужика».

Давид Науэр рассказывает, что, когда он ходит в баню в Москве, русские постоянно добавляют пара, чтобы становилось жарче, и, когда он уже сидит с красным от жары лицом, ему то и дело говорят: «Да, для тебя, европейца, уже жарковато — ты же не настоящий русский парень».

Российские представления об идеале женщины также «очень традиционные», сообщается в статье. По результатам опросов, женщина в России должна создавать уют в доме, быть приветливой со своим супругом и хорошо выглядеть. Однако в действительности многие россиянки работают, и, помимо этого, им приходится вести домашнее хозяйство и заботиться о детях. По статистике, в России много успешных женщин в деловом мире, особенно работающих в среднем звене. Так что реальность не всегда соответствует представлениям населения об образе женщины в России, подчёркивает SRF.