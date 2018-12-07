HR: в новом комиксе Путин и Супермен сошлись в «супергеройской гонке вооружений»

В одном из последних выпусков нового комикса DC «Часы судного дня» неожиданно появляется Владимир Путин, пишет The Hollywood Reporter. На фоне теории заговора о том, что США создали супергероев, чтобы заполучить господство над миром, российский лидер настаивает, что и его стране пора обзавестись армией так называемых металюдей.

В новом комиксе «Часы судного дня» (Doomsday Clock) издательство DC Comics решило удариться в политику, и внезапно в восьмом выпуске в качестве «приглашённой звезды» появился не кто иной, как президент России Владимир Путин, сообщает The Hollywood Reporter.

«Часы судного дня» — продолжение известной серии «Хранители» (Watchmen). В новом комиксе авторы Джофф Джонз и Гэри Фрэнк развивают повествование вокруг теории заговора, которая, по сюжету, повлекла за собой обострение отношений между США и Россией. Согласно так называемой «Теории Супермена», само существование супергероев — результат попыток Америки заполучить господство над всем миром. И, конечно, прослышав об этом, другие страны начали работать над созданием собственной супергеройской армии.

Владимир Путин появляется в комиксе, после того как американец со сверхспособностями, известный под псевдонимом Огненный Шторм, случайно превратил несколько россиян в стеклянные фигуры. После инцидента президент проводит пресс-конференцию, во время которой характеризует случившееся как «акт агрессии» со стороны США. «На протяжении более 10 лет они тайно создавали свою армию. Теперь мы вынуждены начать работу над собственной армией. Где бы Огненный Шторм ни был, мы найдём его. А также всех, кто причастен к его созданию. Включая членов правительства США. Мы на войне…» — утверждает нарисованный лидер.

Выступление Путина прерывает Супермен, а позднее и Огненный Шторм собственной персоной. The Hollywood Reporter намекает, что закончилась эта встреча явно не дружескими объятиями.

«С уверенностью можно сказать, что именно появление Путина дестабилизирует существующий порядок не только во вселенной «Часов судного дня», но и во всей вселенной DC настолько, что реальный российский лидер мог бы гордиться, даже если методы и конечный результат вряд ли пришлись бы ему по вкусу», — подчёркивает The Hollywood Reporter.

Издание также добавляет, что в этом же выпуске существует ещё одна отсылка к насущным политическим проблемам Америки. Так, рассуждая о растущем на фоне теории заговора негативном отношении к людям со сверхспособностями, Супермен заявил: «Мы не можем позволить чему бы то ни было разделить нас, внести ещё более глубокий раскол в наши ряды. Демонизировать металюдей неправильно. Неправильно демонизировать любую группу людей». Не то что бы это был урок для кого-нибудь из американских политиков сегодня, иронизирует The Hollywood Reporter.