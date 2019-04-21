Американский аналитик: в противостоянии с Россией и Китаем США нужны разные подходы

США совершенно справедливо беспокоятся по поводу сближения Китая и России, однако заблуждаются, считая их угрозами одного порядка, пишут в своей статье для The Diplomat аналитики НКО RAND Джеймс Доббинс, Говард Шац и Али Уайн. По мнению экспертов, крепнущий Китай стремится подстроить мировой порядок под себя, а слабеющая Москва пытается его подорвать — и оттого противодействовать им нужно по-разному.

Директор национальной разведки США Дэн Коутс в одном из последних докладов разведывательного сообщества США об угрозах для Америки отмечал, что «Китай и Россия находятся в наиболее сплочённом состоянии за весь период с середины 50-х годов XX века», пишут на страницах сотрудники американской исследовательской НКО RAND Джеймс Доббинс, Говард Шац и Али Уайн. Как подчёркивают эксперты, американские публицисты уже много десятилетий опасаются создания подобного союза, но сейчас действительно просматриваются признаки того, что Москва и Пекин действительно сблизились так сильно, как не сближались с момента охлаждения отношений между ними в начале 60-х: в последние годы они регулярно проводят совместные учения и активными темпами наращивают торговый обмен, а председатель КНР Си Цзиньпин за время своего правления посещал Москву чаще, чем любую другую столицу.



Обеспокоенность американских аналитиков в таком контексте вполне объяснима и вовсе не удивляет, продолжают авторы. Эту обеспокоенность ещё в 2016 году выражал почивший менее года спустя экс-советник президента США по вопросам нацбезопасности Збигнев Бжезинский, который говорил тогда, что Вашингтону следует остерегаться формирования стратегического союза между Китаем и Россией, поскольку для американских национальных интересов «нет ничего опаснее» такого альянса, напоминают Доббинс, Шац и Уайн. В связи с укреплением связей между Москвой и Пекином в нынешних Стратегии национальной безопасности Белого дома и Стратегии национальной обороны Пентагона Китай и Россия позиционируются как похожие «стратегические вызовы» — однако именно такое отношение к ним и может спровоцировать исход, о котором предостерегал американские власти покойный Бжезинский, говорится в материале.



По мнению авторов, хотя и Пекин, и Москва пытаются — как об этом и пишут в вышеупомянутых Стратегиях — идти против национальных интересов США, они делают это по-разному. Как полагают аналитики RAND, хотя нынешний мировой порядок — включая «поддержку Америкой общих ценностей, центральную роль доллара на глобальных финансовых рынках и представления Вашингтона о том, что страны, почти или совсем не участвовавшие в формировании миропорядка после окончания холодной войны, в итоге встроятся в него сами, когда достигнут просвещения» — не устраивает ни Россию, ни Китай, они не могут предложить чёткого альтернативного мироустройства: хотя и та, и другой говорят о необходимости более многополярной системы, такие же чаяния провозглашают практически все остальные страны.



Вдобавок между Китаем и Россией растёт экономический разрыв — тогда как в 1992 году номинальный ВВП Китая слегка отставал от российского ($427 млрд против $460), лишь четверть века спустя, к 2017-му, он превышал его в восемь раз ($12,2 трлн против $1,6 трлн), указывают авторы. Кроме того, хотя экономический рост Поднебесной и замедляется, он всё равно остаётся в четыре раза более быстрым, чем у Москвы — а значит дисбаланс между ними по мощи и разница в их способностях претворять в жизнь свои глобальные амбиции будут только усиливаться, пишут эксперты.



Несмотря на то, что Китай считает нынешний миропорядок устаревшим, он стал — за исключением одних только США — главным его бенефициаром, а потому пытается сейчас не разрушить его, а изменить, дабы расширить своё экономическое влияние и превратиться из «копировальщика технологий мирового уровня» в их создателя, рассуждают Доббинс, Шац и Уайн. В свою очередь, у России просто нет экономического веса, чтобы стабильно соперничать с Вашингтоном в будущем, а есть лишь «тактическая изощрённость, позволяющая ей быть вредителем-оппортунистом», считают они.



«Плохие демографические перспективы, падавшие, а ныне в целом стабилизировавшиеся на одной отметке цены на нефть (цена за баррель за последние пять лет сократилась примерно вдвое) и годы, проведённые под санкциями за вторжение на Украину и аннексию* Крыма, сказались на стране плохо, — пишут авторы. — Если некогда Москва надеялась стать процветающим экономическим посредником между Западной Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, сегодня она сосредоточена на куда более скромной цели в виде расширения Евразийского Экономического Союза, включающего сейчас Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и Россию».



Основные геополитические предприятия Москвы на сегодня — а именно, «откусывание территорий в её так назывемом ближнем зарубежье, дезинформационные операции против демократических стран, а также усугубление кровопролития в Сирии и использование его для сохранения своего присутствия на Ближнем Востоке» — свидетельствуют о том, что у России «почти нет ни надежды, ни, судя по всему, желания вновь встраиваться в миропорядок, сложившийся после холодной войны», предполагают аналитики RAND. По мысли экспертов, Москва, по всей видимости, пришла к выводу, что может эффективнее демонстрировать своё влияние не предлагая альтернативу для этой системы, а дестабилизируя её.



Хотя против статуса-кво выступают и Россия, и Китай, лишь Россия «нападала на соседние страны, аннексировала завоёванные территории и поддерживала повстанческие группировки с целью урвать ещё больше земель», а также вмешивалась в выборы за рубежом и пыталась саботировать общественные институты Европы и Трансатлантического региона, констатируют Доббинс, Шац и Уайн. Китай же — пусть он и отнюдь не «непорочен» в своей внешней политике и продолжает милитаризацию Южно-Китайского моря, а также организовывал насильственную репатриацию китайских граждан из Гонконга и ряда азиатских стран — в целом наращивает своё влияние при помощи «более конструктивных мер», включая торговлю, инвестиции и помощь другим странам в развитии, подчёркивают они.



Различия между Китаем и Россией — «поднимающей голову державой, стремящейся к достижению экономического и технологического превосходства» и «слабеющей державой, нацеленной на разжигание военного и идеологического хаоса» — говорят о том, что США должны отвечать на их действия по-разному, убеждены авторы. «Можно сказать, что Китай пытается ускорить время, а Россия — обратить его вспять, — уточняют аналитики. — Иными словами, тогда как Пекин надеется занять место «Срединного государства» в мировых делах, Москва всё ностальгирует по своей прежней империи». Если же США будут и дальше «сваливать Китай и Россию в одну кучу», это может побудить их начать более старательно и координированно выступать против национальных интересов США, предупреждают эксперты.



Как считают авторы, посеять раздор между Китаем и Россией Вашингтону будет непросто. По мнению аналитиков, Пекин не заинтересован в сотрудничестве с Вашингтоном для противодействия Москве, поскольку она является для него надёжным поставщиком энергоресурсов и военной техники и не представляет при этом реальной угрозы для его главных национальных интересов. Между тем, у России есть две причины для тревоги — Китай не только вытеснил её с позиции главного экономического игрока в Средней Азии, но и всё активнее проявляет желание заселить российский Дальний Восток китайскими рабочими. Вместе с тем, если Москва не решит, что путь к «оживлению» для неё скорее будет лежать не через сближение с Китаем, а через воссоединение с Западом, ей, вероятно, «придётся мириться с унизительным положением всё более зависимого просителя», пишут Доббинс, Шац и Уайн.



Как подытоживают эксперты RAND, США вполне способны сдержать Россию, актуализировав применявшиеся ещё против Советского Союза во время холодной войны связи с западными партнёрами — Вашингтону будет необходимо лишь укрепить свою сеть альянсов. А вот сдержать Китай Америке не под силу: соперничество с ним за роль мирового лидера будет разворачиваться не в области геополитики, а в геоэкономике, и успех США в нём будет зависеть от того, насколько умело они будут действовать на зарубежных рынках и насколько эффективно они будут сотрудничать с другими странами для модернизации открытого глобального экономического порядка, основанного на международных нормах, заключают авторы.