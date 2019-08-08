El País: Венесуэла становится новым полем противостояния США и ЕС

Евросоюз не поддержал новые санкции США против Венесуэлы, сообщает El País. Отмечается, что недовольство Брюсселя вызвано тем, что американские ограничительные меры ударят по европейским компаниям, ведущим бизнес в этой латиноамериканской стране.

Венесуэла превращается в новое поле противостояния между США и странами Европейского союза, пишет El País. Так, новый удар санкциями по правительству президента Николаса Мадуро может отразиться и на европейских компаниях, работающих в латиноамериканской стране, что заставило Брюссель немедленно отреагировать на действия Вашингтона.

«По санкциям США наша позиция остается предельно чёткой. Мы всегда выступаем против экстерриториального применения односторонних мер», — заявил в среду официальный представитель Европейской комиссии Карлос Руис де Гордехуэла.

Новые санкции, которые в том числе блокируют собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции, сделали любое сотрудничество со страной ещё более рискованным в и без того критической обстановке.

Однако, несмотря на суровое экономическое положение, отягощённое гиперинфляцией, массовой эмиграцией и проблемами с поставками продовольствия и медикаментов, в Венесуэле работают сотни европейских компаний. Среди них такие гиганты, как авиакомпания Air France, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever и четвёртая по объёму добычи в мире нефтегазовая компания Total.

«Мы подробно анализируем их охват и последствия», — также прокомментировали в ЕС санкции, которые, как отмечает испанское издание, могут привести к аресту всех активов этих европейских компаний в США.

В то время как ЕС ищет способ минимизации урона от американских ограничительных мер, сами компании в Венесуэле сталкиваются с той же проблемой, что и на Кубе и в Иране, против которых ранее также были введены американские санкции.

Во вторник советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон на конференции в Лиме по вопросу демократии в Венесуэле вновь пригрозил санкциями за сотрудничество с правительством Мадуро. Как ни странно, в то же время и на том же континенте состоялось заседание международной контактной группы по Венесуэле, которая призвала к мирному решению кризиса.

El País отмечает, что взгляды США и стран ЕС на венесуэльский кризис совпадают только в признании временным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

При этом торговый оборот ЕС и Венесуэлы упал в последние несколько лет на фоне охлаждения отношений. Так, европейский импорт венесуэльской продукции, в основном нефти, сократился в 2018 году до €1,7 млрд по сравнению с €2,2 млрд в 2015 году. Ещё более ощутимым оказался спад в экспорте: в прошлом году он составил €635 млн, что в пять раз меньше, чем в 2015 году.