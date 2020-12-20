Infobae: чилийского президента оштрафовали на $3,5 тыс. за фото на пляже без маски

20:30 Минобороны России возведёт 51 объект на Курильских островах Министерство обороны России построит 51 объект на Курильских островах. Об этом в интервью «Российской газете» заявил замминистра обороны России Тимур Иванов.

20:26 Футболист МЮ Мактоминай стал первым игроком АПЛ, сделавшим дубль в первые три минуты матча Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай стал первым футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), сумевшим отличиться дважды за стартовые три минуты матча.

20:22 В Германии заявили о планах закрыть границу с Британией Власти Германии прорабатывают документ, ограничивающий сообщение между ФРГ и Великобританией из-за обнаруженной новой мутации коронавируса. Об этом заявила представитель немецкого правительства Мартина Фитц.

20:13 Брат Исмаилова: раз зритель хочет боя Магомеда со Шлеменко, значит, он будет Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, порассуждал насчёт следующего соперника россиянина, выделив Владимира Минеева и Александра Шлеменко.

20:11 Дерипаска дал прогноз по возвращению к «нормальной жизни» Бизнесмен Олег Дерипаска в своём Telegram-канале дал прогноз по возвращению к «нормальной жизни».

20:00 Худайбердиева: Медведева сделала очень большой вклад в фигурное катание России и всего мира Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, которая выступает в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала об отношении к своей соотечественнице, двукратной чемпионке мира и Европы в одиночном катании Евгении Медведевой.

19:57 Полиция Германии усилит контроль за прибывающими из Британии и ЮАР Министерство внутренних дел Германии поручило полиции усилить контроль за гражданами, которые прибывают в страну из Великобритании и ЮАР, в связи с выявлением новой мутации коронавируса в этих странах.

19:53 В Молдавии за сутки выявили 629 новых случаев коронавируса В Молдавии за сутки выявили 629 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 135 207.

19:45 СМИ: Экс-тренер «Монако» Жардим входит в сферу интересов «Спартака» Португальский специалист Леонарду Жардим может стать заменой главному тренеру московского «Спартака» Доменико Тедеско.

19:43 Греция вводит семидневный карантин для туристов из Британии Греция вводит семидневный карантин для прибывающих из Соединённого Королевства туристов из-за обнаружения в Великобритании нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.

19:36 В Башкирии окажут помощь семьям жертв пожара в доме престарелых Власти Башкирии выделят материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в частном доме престарелых в селе Ишбулдино.

19:32 Драчёв высказался о причинах низких результатов сборной России по биатлону Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о результатах сборной России по биатлону в нынешнем сезоне.

19:29 За сутки в Великобритании выявили 35,9 тысячи случаев коронавируса Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 35 928.

19:25 Сёмин: Загитова привлекает к фигурному катанию большое количество людей Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, принявший участие в шоу «Ледниковый период» в качестве члена жюри, выразил пожелание, чтобы олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова продолжила спортивную карьеру.

19:23 Третьяк допустил, что игроки НХЛ смогут выступить на чемпионате мира Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк допустил, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут выступить на чемпионате мира 2021 года.

19:21 Власти Петербурга прокомментировали данные о свободных койках для пациентов с COVID-19 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировал данные о свободных койках для пациентов с COVID-19.

19:11 В Ростовской области при ЧП на заводе пострадали пять рабочих В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту травмирования пяти сотрудников завода по производству полуприцепов «Бонум» в Новочеркасске.

19:10 «Лестер» победил «Тоттенхэм» и поднялся на второе место в АПЛ «Лестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

19:04 «Интер» обыграл «Специю» в матче Серии А «Интер» одержал победу над «Специей» в матче 13-го тура итальянской Серии А.

19:03 «Милан» победил «Сассуоло» в матче Серии А «Милан» одержал победу над «Сассуоло» в матче 13-го тура итальянской Серии А.

18:57 В Москве на следующей неделе выпадет до половины месячной нормы осадков В Москве во второй половине следующей недели выпадет до половины месячной нормы осадков в виде снега из-за циклона «Грета». Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

18:50 Третьяк назвал матч с Финляндией лучшим в исполнении сборной России на Кубке Первого канала Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над национальной командой Финляндии в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

18:45 В оперштабе прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Британии В оперштабе России прокомментировали ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании.

18:35 Самонов, Яковлев и Кузьменко признаны лучшими игроками Кубка Первого канала Хоккеисты сборной России Александр Самонов, Егор Яковлев и Андрей Кузьменко были признаны лучшими игроками второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

18:35 В Лондоне на акции протеста задержали 29 человек В Лондоне задержали 29 человек в ходе акции протеста против ужесточения мер по коронавирусу.

18:28 В Таджикистане за сутки выявили 37 случаев коронавируса В Таджикистане за сутки выявили 37 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

18:15 Испания призвала ЕС к общей стратегии из-за коронавируса в Британии Власти Испании призвали руководство Европейского союза выработать совместную стратегию в связи с обнаружением новой мутации коронавируса в Великобритании.

18:10 Биатлонистка Казакевич о масс-старте: понимала, что всё решится после первого рубежа Россиянка Ирина Казакевич прокомментировала свою победу в гонке с общим стартом на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

18:09 Нарышкин рассказал о приоритетах работы СВР Служба внешней разведки России на сегодняшний день является качественно обновлённой, а поставленные Верховным главнокомандующим задачи считаются стратегическими ориентирами. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

17:59 Число случаев коронавируса в Азербайджане превысило 200 тысяч За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Азербайджане возросло на 2961 и достигло 202 088.

17:49 Сборная России стала победителем Кубка Первого канала Сборная России по хоккею стала победителем второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

17:45 Сборная России по хоккею победила Финляндию на Кубке Первого канала Сборная России одержала победу над национальной командой Финляндии в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

17:41 В Петербурге назвали число свободных коек для пациентов с COVID-19 В Санкт-Петербурге число свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 на 20 декабря составляет 27. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

17:36 Футболист «Милана» забил самый быстрый мяч в истории Серии А Нападающий «Милана» Рафаэл Леау стал автором самого быстрого гола в истории итальянской Серии А.

17:30 В Минске задержали порядка 100 человек на акциях протеста В белорусской столице задержаны около 100 человек, которые принимали участие в несанкционированных акциях протеста.

17:24 СМИ: «Атлетико» намерен продлить контракт с Симеоне Мадридский футбольный клуб «Атлетико» намерен предложить новый контракт главному тренеру команды Диего Симеоне.

17:21 Сборная России по биатлону обновила антирекорд — 39 гонок КМ без медалей Российские биатлонисты продлили свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира по биатлону.

17:19 На Кубани проверят инцидент с оставленным в подъезде пациентом Министерство здравоохранения Краснодарского края организовало проверку в связи с появлением в соцсетях видео с задыхающимся в подъезде мужчиной, которого врачи после обследования в больнице вернули к дому.

17:11 Новак рассказал о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией Вице-премьер России Александр Новак рассказал о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией.

17:06 Олсбю-Ройселанн выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Казакевич — 24-я Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн одержала победу в гонке с общим стартом на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

16:59 В Италии намерены закрыть границу с Британией из-за коронавируса Италия намерена закрыть воздушную границу с Великобританией после обнаружения в Соединённом Королевстве новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

16:54 «Бавария» не будет совершать трансферы нынешней зимой Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» не будет совершать трансферы в ближайшее зимнее трансферное окно.

16:50 Путин заявил о рисках региональных тлеющих конфликтов Президент России Владимир Путин заявил, что российским спецслужбам необходимо эффективно защищать государственную границу, учитывая риски тлеющих региональных конфликтов.

16:47 Вяльбе заявила, что на этапе КМ в Дрездене российские лыжники решали свои индивидуальные задачи Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление российских лыжников в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

16:42 В Дании число выявленных случаев коронавируса достигло 134 434 В Дании число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 134 434. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

16:34 Большунов и Ретивых довольны своим выступлением в командном спринте на этапе КМ в Дрездене Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых прокомментировали своё выступление в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене.

16:32 Карабахские спасатели обнаружили тела 22 военных Карабахские спасатели, проводившие поисковые работы, обнаружили и вынесли тела 22 армянских военнослужащих из районов Нагорного Карабаха, где проводились боевые действия.

16:21 Синоптики прогнозируют преждевременную весну в 2021 году Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил, что в 2021 году весеннее потепление начнётся в марте раньше, чем обычно.

16:19 Шипачёв забросил 2500-ю шайбу в истории сборной России Гол Вадима Шипачёва в ворота национальной команды Финляндии в матче Кубка Первого канала стал 2500-м в истории сборной России по хоккею.