WSJ: отмена саммита АТЭС в Чили может отсрочить торговое соглашение между США и Китаем

Масштабные акции протеста заставили президента Чили отменить намеченный на ноябрь саммит АТЭС в Сантьяго, который был идеальной площадкой для подписания торгового китайско-американского соглашения, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, поиск нового варианта может осложнить и без того серьёзные разногласия сторон по вопросам безопасности, экономики и торговли.

В Чили из-за беспорядков отказались от проведения саммита АТЭС, на котором США и Китай должны были подписать торговое соглашение, сообщает The Wall Street Journal. Как рассказывает издание, в среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что правительство страны отменило саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который должен был пройти в Сантьяго в ноябре, и конференцию ООН по изменению климата в начале декабря. Вместо этого власти решили сосредоточиться на восстановлении порядка и безопасности в стране после того, как протесты против неравенства переросли в жестокие столкновения и уже повлекли несколько смертей. Американская газета напоминает, что поводом к многодневным демонстрациям стало подорожание билета в метро. Хотя Пиньера отменил повышенный тариф, объявил о новых законах для сокращения неравенства и сделал перестановки в своём кабмине, масштабные акции протеста не прекратились: в пятницу на улицы Сантьяго вышло более миллиона человек, что является рекордом с момента становления в стране демократии 30 лет назад.

Себастьян Пиньера высказал сожаление по поводу вынужденной отмены саммита АТЭС и подчеркнул, что понимает его важность для Чили и всего мира. Так, Белый дом надеялся подготовить к середине ноября так называемую первую фазу торгового соглашения, чтобы Дональд Трамп и Си Цзиньпин могли подписать его на полях саммита. Несмотря на заверения США, что они всё равно постараются подписать формальный договор с Китаем, поиск площадки может стать проблемой, а в документе остаётся много разногласий. Представители обеих стран работают над детальной версией соглашения, которое должно включать крупные закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции, правила для противодействия манипуляциям с валютой, а также меры по предотвращению воровства интеллектуальной собственности.

По словам следящих за переговорами экспертов, это мини-соглашение не решит главных структурных проблем в китайской экономике, включая урезание государственных субсидий или предотвращение насильственной передачи иностранной технологии, если компания выходит на китайский рынок. Эти вопросы будут рассматриваться во время последующих фаз, если стороны договорятся. Однако бизнесмены рассчитывали на подписание договора в ближайшие несколько недель для того, чтобы остановить планы Трампа ввести начиная с 15 декабря новые высокие тарифы на импортированные из Китая сотовые телефоны, одежду и другие товары.

Хотя обе стороны подтвердили, что работают над составлением соглашения, остаётся неясно, удалось ли переговорщикам преодолеть разногласия по острым вопросам. Один из них — механизм принуждения, который, по словам американских представителей, станет гарантом того, что Китай выполнит свои обязательства.

Как отмечает в заключение The Wall Street Journal, организация новой встречи в ближайшем будущем может осложниться нежеланием стран пойти на слишком большие уступки во время обострения расхождений в вопросах безопасности, экономики и торговли. По словам наблюдающих за ходом переговоров, саммит АТЭС считался практически идеальным вариантом, потому что, кроме Дональда Трампа и Си Цзиньпина, там ждали лидеров других мировых лидеров, что могло снизить двустороннюю напряжённость.