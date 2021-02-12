Infobae: в Аргентине стартовал процесс по делу о 400 кг кокаина в российском посольстве

В Буэнос-Айресе состоялось первое слушание по делу о почти 400 кг кокаина, спрятанных на территории российского посольства. Перед судом предстали двое обвиняемых — бывший полицейский Иван Близнюк и механик Александр Чикало, сообщает Infobae. Оба отказались признать свою вину.

В Буэнос-Айресе начались судебные слушания по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и страны Европы, сообщает Infobae.

Обвиняемыми по делу в Аргентине проходят два человека: бывший сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк, который занимался охраной российского посольства, и механик Александр Чикало.

При этом обвинение настаивает, что обвиняемые — лишь часть «транснациональной организации», занимающейся наркотрафиком и имеющей связи не только в Аргентине и России, но и в Германии и Нидерландах. В частности, в России уголовное дело возбуждено против четверых сообщников Близнюка и Чикало. Среди них ключевой фигурант дела — предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук, которого задержали в Германии.

Близнюка и Чикало считают причастными к попытке отправить в Европу 389 кг кокаина в 12 чемоданах, которые были спрятаны в посольстве России в Буэнос-Айресе. В частности, первому были предъявлены обвинения в «охране и обеспечении сохранности» наркотиков. Второго обвиняют в упаковке наркотического средства в чемоданы и в их дальнейшем хранении.

В четверг, после неоднократного откладывания слушаний из-за пандемии или необходимости решения оперативных вопросов, показания обвиняемых были заслушаны в суде по видеосвязи. Близнюк давать показания по делу не стал, однако отверг все обвинения в свой адрес и рассказал о своей жизни в Аргентине, куда он прибыл в 1999 году в возрасте 17 лет вместе с матерью.

В свою очередь, Чикало дал показания, заявив, что не был причастен к организации поставок. Так, по словам механика, он познакомился с Ковальчуком в посольстве в 2013-м или 2014 году. Тогда предприниматель предложил Чикало и Близнюку участвовать в импорте гречки, икры, шоколада и коньяка и экспорте мяса, однако сотрудничать они всё же не стали. Через несколько лет бизнесмен вновь вышел на связь и предложил участвовать в отправке неких чемоданов в Россию, однако Чикало отказал ему, сочтя, что Ковальчук «лжёт».

Как напоминает Infobae, в феврале 2018 года Аргентина и Россия провели совместную операцию, после того как бывший посол России Виктор Коронелли сообщил в Министерство безопасности Аргентины, что есть основания считать, что в одном из зданий посольства находится кокаин. В результате операции, продлившейся больше года, были задержаны шесть человек, которые спрятали почти 400 кг кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе и намеревались в дальнейшем отправить наркотики в Европу дипломатической почтой.