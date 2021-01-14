France 24: более 300 обвиняемых и 900 свидетелей — в Италии начался суд над могущественным мафиозным кланом

В Италии начался беспрецедентный по масштабам судебный процесс над членами самой влиятельной в стране мафиозной группировки Ндрангета, сообщает France 24. Как передаёт телеканал, в процессе принимают участие 355 ответчиков, 400 адвокатов и более 900 свидетелей. Прокурор, которому удалось привлечь преступников к ответственности, посвятил борьбе с группировкой несколько десятилетий, отмечается в репортаже.

Цифры ошеломляют. 355 ответчиков, 400 адвокатов и более 900 свидетелей принимают участие в судебном процессе, который, как ожидается, продлится по меньшей мере два года и будет проходить в специально оборудованном зале суда.

Среди обвиняемых босс группировки Ндрангета Луиджи Манчозо, также известный как «Дядя» и другие печально известные мафиози под кличками «Волк», «Блондинчик» или «Козлёнок». Прокурор Никола Граттери, который привлёк клан Ндрангеты к ответственности, десятилетиями вёл личную борьбу с мафией, из-за чего ему пришлось жить под защитой полиции.

НИКОЛА ГРАТТЕРИ, государственный обвинитель: Я знал о мафии Ндрангета с детства, поскольку добирался до школы автостопом и часто видел мёртвые тела у дороги. Я говорил себе, что когда вырасту, хочу сделать что-нибудь, чтобы такого больше не случалось.

Этот процесс стал возможным, благодаря крупной облаве двухлетней давности, происходившей по обе стороны границы, в результате которой было арестовано около 400 членов Ндрангеты. Их обвиняют в убийствах, наркотрафике, вымогательстве и отмывании денег. Во время предварительных слушаний три часа ушло только на то, чтобы зачитать имена обвиняемых — по большей части, членов мафиозной группировки, но также и политиков, госслужащих и бизнесменов, замешанных в её преступной деятельности.

Калабрийский клан превзошёл сицилийскую Коза-Ностру, став самой влиятельной организацией в Италии. Она присутствует на пяти континентах, а её ежегодны доход составляет, по оценкам, 50 миллиардов евро в год — по большей части от торговли кокаином.

Дата выхода в эфир: 13 января 2021 года.