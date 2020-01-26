El Nacional: Россия требует нефтяных гарантий от Венесуэлы на случай ухода Мадуро

Россия требует у Венесуэлы юридических гарантий перед началом эксплуатации нефтяных месторождений и нефтеперерабатывающих заводов. Как пишет издание El Nacional, это указывает на то, что пребывание нынешнего венесуэльского лидера у власти в ближайшем будущем не гарантировано и Москва таким образом готовится к концу эпохи Мадуро.
Николасу Мадуро необходимо обеспечить Кремлю и Пекину юридическое обоснование передачи в этом году венесуэльского нефтяного бизнеса российским и китайским компаниям. Поэтому, как пишет El Nacional, стратегия Мадуро заключается в том, чтобы подорвать работу Национальной ассамблеи, назначив её председателем депутата Луиса Парру и запретив Хуану Гуаидо проводить сессию в Законодательном дворце.
Как отмечает издание, Мадуро знает, что устойчивая тенденция к падению добычи нефти в Венесуэле за последние два года сильно ограничивает экономическую жизнеспособность существующей в стране идеологии чавизма. Поэтому, чтобы предотвратить катастрофу, венесуэльскому лидеру необходимо, чтобы нефтяные транснациональные корпорации России и Китая взяли на себя контроль над нефтяным бизнесом в Венесуэле.
По мнению автора материала, Мадуро стремится провести досрочные парламентские выборы в начале второго квартала этого года. Одновременно будут узаконены нефтяные операции российских и китайских компаний — либо под видом соглашений, либо в результате продажи части акций совместных предприятий.
«Требование Россией юридических гарантий перед началом эксплуатации нефтяных месторождений и НПЗ указывает на то, что пребывание Мадуро у власти в ближайшем будущем не гарантировано. Только высокая вероятность того, что в обозримом будущем Мадуро потеряет контроль над исполнительной властью, может объяснить требование Кремля официально одобрить в Национальной ассамблее соглашения или продажу акций. Это означает, что Россия готовится к концу эпохи Мадуро», — резюмирует венесуэльское издание.
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