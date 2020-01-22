El Periódico: США отметят годовщину «президентства» Гуаидо военными манёврами

В первую годовщину признания «президентом Венесуэлы» оппозиционера Хуана Гуаидо США и Колумбия начнут совместные военные учения, направленные против Каракаса, передаёт El Periódico. При этом сторонники венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявили, что готовы ответить на любую агрессию.

Южное командование вооружённых сил США с 23 по 29 января проведёт совместные с Колумбией военные учения, сообщает El Periódico со ссылкой на заявление госсекретаря Майка Помпео, сделанное на антитеррористической конференции в Боготе.

Как отмечает издание, начало учений совпадает с годовщиной провозглашения лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, при безоговорочной поддержке Помпео и президента Колумбии Ивана Дуке.

По словам главы Южного командования США Крейга Фоллера, совместная инициатива направлена на «обмен стратегическим и практическим опытом», а также продемонстрирует «взаимодействие и профессионализм» армий двух стран.

Тем не менее, как отмечает издание, ранее Помпео объяснил учения тем, что военизированная шиитская организация, считающаяся в США террористической, «Хезболла» с согласия Каракаса активно действует в регионе. Американский политик также призвал «покончить с тиранией» действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.

«Мы видели присутствие ячеек «Хезболлы» в таких странах, как Венесуэла», — заверил госсекретарь.

При этом Дуке добавил, что его беспокоит предполагаемая поддержка Венесуэлой последней в Колумбии повстанческой группировки «Армия национального освобождения», что, по его словам, оказывает дестабилизирующее влияние на границе двух стран.

«Венесуэла готова к любым непредвиденным обстоятельствам. Венесуэльский народ готов в любой области, если это выборы, значит выборы, если диалог, значит диалог, если агрессия, то мы уже это демонстрируем, мы победим!» — отреагировал председатель венесуэльской Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо.

Кроме того, как напоминает El Periódico, в Венесуэле объявили о проведении собственных военных манёвров, которые пройдут в феврале этого года.