Daily Mail Оригинал

DM: США обвинили Су-30 Венесуэлы в «агрессивном преследовании» американского самолёта

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Американские власти опубликовали видео и фотографии Су-30, принадлежащего Венесуэле, и отметили, что этот истребитель якобы пошёл на опасное сближение с американским самолётом, который в тот момент был в международном воздушном пространстве, сообщает Daily Mail. При этом Каракас ответил, что американцы нарушили воздушное пространство Венесуэлы и угрожали другим самолётам.
DM: США обвинили Су-30 Венесуэлы в «агрессивном преследовании» американского самолёта
Twitter / @Southcom

 

США опубликовали видео в Twitter, где видно, что истребитель Су-30, который был построен в России и принадлежит Венесуэле, идёт на «агрессивное» сближение с американским самолётом EP-3, который следил за отсутствием незаконных передвижений в Карибском море, пишет Daily Mail. Инцидент произошёл ещё в пятницу. В подписи к видео США также раскритиковали Россию за предоставление военной поддержки Николасу Мадуро.
 
По словам американской стороны, Су-30 «агрессивно следовал» за американским самолётом на небезопасной дистанции, «подвергая опасности команду и сам самолёт», тогда как они совершали «признанную и одобренную многими странами миссию» в международном воздушном пространстве.
 
«Этот шаг показывает, что Россия безответственно оказывает военную поддержку незаконному режиму Мадуро, и подчёркивает дерзкое и безответственное поведение Мадуро, которое подрывает верховенство международного права и усилия по борьбе с незаконным трафиком», — таким сообщением американские военные сопроводили запись.
 
 
Между тем, Венесуэла настаивает, что американский военный самолёт нарушил её воздушное пространство во время этой миссии, угрожая другим самолётам, и называет всю ситуацию «явной провокацией».
 
Ещё в июле заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва будет укреплять армию Венесуэлы, чтобы она могла противостоять врагам. Однако никакого контингента там разворачивать Россия не собирается, и это сотрудничество носит, по словам российской стороны, технический характер, напоминает Daily Mail.

 

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Daily Mail Великобритания Европа
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