DM: США обвинили Су-30 Венесуэлы в «агрессивном преследовании» американского самолёта

Американские власти опубликовали видео и фотографии Су-30, принадлежащего Венесуэле, и отметили, что этот истребитель якобы пошёл на опасное сближение с американским самолётом, который в тот момент был в международном воздушном пространстве, сообщает Daily Mail. При этом Каракас ответил, что американцы нарушили воздушное пространство Венесуэлы и угрожали другим самолётам.

США опубликовали видео в Twitter, где видно, что истребитель Су-30, который был построен в России и принадлежит Венесуэле, идёт на «агрессивное» сближение с американским самолётом EP-3, который следил за отсутствием незаконных передвижений в Карибском море, пишет Daily Mail. Инцидент произошёл ещё в пятницу. В подписи к видео США также раскритиковали Россию за предоставление военной поддержки Николасу Мадуро.

По словам американской стороны, Су-30 «агрессивно следовал» за американским самолётом на небезопасной дистанции, «подвергая опасности команду и сам самолёт», тогда как они совершали «признанную и одобренную многими странами миссию» в международном воздушном пространстве.

«Этот шаг показывает, что Россия безответственно оказывает военную поддержку незаконному режиму Мадуро, и подчёркивает дерзкое и безответственное поведение Мадуро, которое подрывает верховенство международного права и усилия по борьбе с незаконным трафиком», — таким сообщением американские военные сопроводили запись.

1 of 2 JUST RELEASED #Venezuela SU-30 Flanker “aggressively shadowed” a U.S. EP-3 aircraft at an unsafe distance July 19, jeopardizing the crew & aircraft. The EP-3 was performing a multi-nationally recognized & approved mission in international airspace over #CaribbeanSea. pic.twitter.com/edjmPqXbmP — U.S. Southern Command (@Southcom) July 21, 2019

Между тем, Венесуэла настаивает, что американский военный самолёт нарушил её воздушное пространство во время этой миссии, угрожая другим самолётам, и называет всю ситуацию «явной провокацией».

Ещё в июле заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва будет укреплять армию Венесуэлы, чтобы она могла противостоять врагам. Однако никакого контингента там разворачивать Россия не собирается, и это сотрудничество носит, по словам российской стороны, технический характер, напоминает Daily Mail.