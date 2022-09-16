Prensa Latina: вредят только самой Европе — в Венгрии выступили против антироссийских санкций

Петер Сийярто заявил, что европейские санкции против России не только вредят самой Европе, но и способствуют росту напряжённости в украинском конфликте, пишет Prensa Latina. Министр иностранных дел Венгрии, где более 70% населения согласны с тем, что санкции бьют по ЕС и их стране, призвал отказаться от подобных мер.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Запад придерживаться только тех шагов, которые будут способствовать снижению напряжённости в рамках конфликта на Украине и его завершению, отказавшись от мер, которые ведут лишь к дальнейшей эскалации, сообщает Prensa Latina.

Сийярто выступил с критикой политики санкций, так как становится всё более очевидно, что попытки ослабить Россию не только не работают, но и наносят серьёзный вред самой Европе.

Кроме того, официальный представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи назвала санкции Запада против России оружием, которое совершило выстрел в обратную сторону: они делают Европу более бедной, но, напротив, обогащают Москву.

При этом, согласно проведённым в Венгрии опросам общественного мнения, более 70% населения страны считают, что санкции против России вредят Европе, в том числе и их стране.

Как напоминает Prensa Latina, с начала российской спецоперации на Украине в феврале Европейский союз принял семь пакетов ограничительных мер против страны, в том числе ввёл эмбарго на поставки угля и нефти. Тем не менее от всех этих мер пострадали прежде всего европейские страны, которые и без того столкнулись с резким ростом инфляции, а теперь вынуждены бороться ещё и с энергетическим кризисом.