Prensa Latina: вредят только самой Европе — в Венгрии выступили против антироссийских санкций
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Запад придерживаться только тех шагов, которые будут способствовать снижению напряжённости в рамках конфликта на Украине и его завершению, отказавшись от мер, которые ведут лишь к дальнейшей эскалации, сообщает Prensa Latina.
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