Вагенкнехт: антироссийские санкции грозят нищетой многим людям в Германии и Европе
С нами на связи Сара Вагенкнехт, добрый день!
САРА ВАГЕНКНЕХТ, депутат Левой партии: Здравствуйте, приветствую!
Давайте ещё раз обратимся к заявлению из вашего выступления в бундестаге на прошлой неделе. По вашим словам, самая большая проблема правительства — это грандиозная идея развязать беспрецедентную экономическую войну против нашего важнейшего поставщика в энергетике. Вы призываете к отмене экономических санкций. Как же тогда, с вашей точки зрения, нужно защищаться от России? Или следует просто предоставить Путину свободу действий?
САРА ВАГЕНКНЕХТ: Вопрос ведь в том, помогают ли санкции защититься от Путина. Сейчас, по прошествии доброго полугодия, мы видим, что эти санкции, в первую очередь, наносят огромный ущерб Германии и Европе, что они угрожают многим людям нищетой, что они несут угрозу также нашей промышленности, нашей экономике. Предсказывается волна банкротств. Экономические эксперты прогнозируют возможную деиндустриализацию Германии.
И я должна честно сказать: я считаю, что необходима предметная дискуссия по поводу того, имеет ли такая экономическая война смысл — а когда вводят огромные пакеты санкций, на которые потом в свою очередь реагирует Россия, это и есть экономическая война, тут разногласий быть не может. Способна ли она привести к скорейшему завершению конфликта на Украине, — который является преступлением, который ужасен, — но могут ли такие санкции каким-то образом завершить его на день раньше? Пока «Газпром» получает рекордные прибыли, на Путина вообще не оказывается никакого давления. Это просто смешно.
Дата выхода в эфир 15 сентября 2022 года.
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