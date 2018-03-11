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Bild: депутаты в Китае разрешили Си Цзиньпину править бессрочно

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Лидер Китая получил право оставаться у власти в течение неограниченного времени, сообщает Bild. Соответствующую поправку к конституции, внесённую по предложению коммунистической партии КНР, большинством голосов одобрили китайские представители. Этот шаг расширяет полномочия Си Цзиньпина и укрепляет его власть, подчёркивает немецкий таблоид.
Bild: депутаты в Китае разрешили Си Цзиньпину править бессрочно
Reuters

Всекитайское собрание народных представителей сняло ограничения по срокам пребывания в должности председателя КНР, сообщает немецкий таблоид Bild. Депутаты в Китае приняли поправку к конституции, расширив тем самым власть Си Цзиньпина.

До сих пор глава государства мог занимать свой пост лишь в течение двух сроков по пять лет. Теперь Центральная комиссия Коммунистической партии Китая выступила с предложением отменить ограничения, и было ясно, что депутаты Всекитайского собрания его одобрят, отмечает издание. Из почти 3 тыс. депутатов за изменение конституции проголосовали 2958 человек, двое оказались против, трое воздержались.

Си Цзиньпин на протяжении десятилетий является наиболее влиятельным политиком КНР. Со своего вступления в должность в 2013 году он последовательно ориентировал Китай и партию на себя.

Как сообщается, отмена ограничения, не позволяющего председателю оставаться у власти более двух сроков, должна послужить обеспечению авторитета и объединённого руководства ЦК Коммунистической партии Китая, а также укрепить и усовершенствовать национальную систему управления.

Многие эксперты считают это переломным моментом в истории страны и кульминационным пунктом стремления Си Цзиньпина к единоличной власти. Как подчёркивает Bild, ранее китайский лидер пытался упразднить укоренившуюся в государстве систему коллективного управления. Он уже назначал себя руководителем комитета государственной безопасности, финансов, экономических реформ и других важных инициатив, утверждает немецкий таблоид. Тем самым Си Цзиньпин практически лишил реальной власти второго человека в правящей партии, премьера Госсовета Ли Кэцяна.

Как утверждается в статье, многие известные китайцы были шокированы инициативой Центрального комитета КПК, потому что увидели в ней возвращение к беспорядкам, насилию и хаосу времён Мао, воспоминания о которых не потускнели даже 50 лет спустя. Уже сейчас немало людей сравнивают абсолютно положительное освещение событий, связанных с именем Си Цзиньпина, с официальной пропагандой эпохи культа личности Мао. Государственное телевидение почти ежедневно показывает фильмы, в которых китайцы поминутно с энтузиазмом и восторгом отзываются о своём председателе, а его безупречный портрет красуется на обложках официальных газет.

При этом эксперты отмечают, что Си Цзиньпин отличается от «отцов-основателей революционного времени», его не так любят и не настолько им восхищаются, а в партии его скорее опасаются. К тому же китайский председатель нажил себе врагов, развернув масштабную кампанию по борьбе с коррупцией, — которую, как считается, отчасти использовал с целью избавиться от соперников. По версии экспертов, партия будет поддерживать Си, пока всё идёт хорошо, однако его третий срок ещё нельзя считать решённым вопросом, заключает немецкий таблоид.

 

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источник
Bild Германия Европа
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депутат Китай коммунизм коммунисты Конституция партия президент пропаганда Си Цзиньпин
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