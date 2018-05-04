SVZ: «Северный поток — 2» стартует в Германии из-под земли

В немецком Лубмине начались первые работы по прокладке «Северного потока — 2», сообщает Schweriner Volkszeitung. Несмотря на жалобы защитников окружающей среды и отсутствия разрешений на строительство от некоторых стран, на территории Германии уже начали возведение подземных сооружений и фундамента станции по приёму российского газа.

В немецкой коммуне Лубмин начались первые строительные работы по прокладке вызывающего много споров газопровода «Северный поток — 2», сообщает Schweriner Volkszeitung.

По словам представителя дочерней компании «Газпрома», на площади шесть гектар проводятся работы по строительству подземных сооружений и закладке фундамента станции по приёму газа, а также технического служебного здания. «Тем самым мы продвигаемся в рамках утверждённого плана», — заявил представитель компании.

Как отмечается в статье, наряду с Германией прокладку газопровода протяжённостью 1200 км уже разрешила Финляндия. С конца 2019 года 55 млрд кубометров российского природного газа ежегодно должны поставляться по нему из России в Германию. Решения Швеции и Дании по поводу этого проекта общей стоимостью €9 млрд пока не приняты. Кроме того, защитники окружающей среды в Германии протестуют против разрешения на прокладку газопровода в прибрежных водах.

В Швеции важную роль в решении властей по этому вопросу играют доводы экологического характера, тогда как в Дании правительство может отказать в строительстве по соображениям политики безопасности. Соответствующий закон датский парламент принял в конце прошлого года. «Мы уверены, что все необходимые разрешения будут получены», — подчеркнул пресс-секретарь проекта «Северный поток — 2» Штеффен Эберт. В Дании газопровод должен пройти параллельно с уже существующей линией «Северного потока».

По замечанию Эберта, маршрут прокладки первого газопровода был выбран с явным учётом желаний датской стороны, поэтому организаторы строительства настроены оптимистично. Тем не менее на всякий случай «Северный поток — 2» ищет альтернативные маршруты, чтобы обойти потенциально спорную зону стороной. «Мы проверяем различные варианты, в том числе прокладку севернее острова Борнхольм», — рассказал немецкому пресс-агентству представитель компании.

Несмотря на то что решение по жалобе немецких защитников окружающей среды ещё не принято, приготовления к прокладке газопровода через немецкие воды продолжаются, пишет Schweriner Volkszeitung. Удастся ли поборникам экологии в Германии воспрепятствовать строительству, пока неизвестно.

С середины мая в рамках проекта «Северный поток — 2» должны начать работать экскаваторы в Грайфсвальдском заливе, сообщается в статье. Закладка первых труб по плану должна начаться в июле. Протесты защитников окружающей среды в Германии против разрешения на строительство газопровода не произвели особого впечатления на тех, кто занимается «Северным потоком — 2», отмечает издание.

Как сообщается в статье, запланированная вторая линия российского газопровода в стыковочной зоне в Германии должна быть расположена в траншее протяжённостью 28 км и шириной около 35 м, а далее протянуться на 22 км через узкое углубление по морскому дну. Управление водных путей и судоходства в Штральзунде уже обнародовало объявления об ограничениях для морских судов в связи с запланированными строительными работами в немецких водах, пишет Schweriner Volkszeitung.