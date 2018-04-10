Die Presse: Порошенко призывает Германию отказаться от «Северного потока — 2»

Президент Украины Пётр Порошенко призывает Германию дистанцироваться от сотрудничества с Россией в реализации «Северного потока — 2» и ещё раз как следует всё обдумать, сообщает австрийская газета Die Presse. Вместо этого он предлагает европейским партнёрам вложить средства в развитие и модернизацию транзитного газопровода, который уже проходит через Украину.

Украинский президент Пётр Порошенко незадолго до своего визита в Берлин во вторник настаивал, что Германия должна дистанцироваться от вызывающего много споров проекта «Северный поток — 2» в сотрудничестве с Россией, сообщает австрийская газета Die Presse. По словам Петра Порошенко, немецкие политики и предприниматели должны как следует это обдумать, потому что новый газопровод пойдёт на пользу только Москве.

Речь идёт исключительно о политическом проекте, финансируемом Россией и не имеющем под собой «никакого экономически оправданного основания», убеждён украинский президент. С его точки зрения, «Северный поток — 2» — это «политическая взятка», демонстрирующая лояльность в отношении России. Более того, этот проект направлен на экономическую и энергетическую блокаду Украины и должен нанести стране серьёзный ущерб, уверен Пётр Порошенко.

Как напоминает издание, Россия и Украина уже неоднократно заводили споры из-за поставок природного газа и цен на него. Кроме того, правительство в Москве поддерживает «пророссийских сепаратистов» на востоке Украины, пишет австрийская газета.

По версии Порошенко, Россия представляет собой крайне ненадёжного партнёра, в том числе в энергетической сфере. К тому же существует хорошая и более выгодная альтернатива: развивать и модернизировать существующий транзитный газопровод через Украину. Лидер Украины подчеркнул, что его страна приветствует участие европейских партнёров в деятельности компании, обеспечивающей поддержание и развитие газопровода.

Как подчёркивает Die Presse, газопровод на Украине невозможно модернизировать без огромных инвестиций извне. Между тем правительство Германии рассматривает «Северный поток — 2» как исключительно предпринимательский проект, в котором наряду с российскими участвуют также многие немецкие компании. Недавно Германия выдала руководству проекта последние разрешения, необходимые для прокладки газопровода, отмечается в статье.

Протяжённость «Северного потока — 2» должна составить около 1200 км. Именно по нему российский природный газ будет поставляться через Балтийское море в Германию. Руководство строительством осуществляет российский государственный концерн «Газпром», в то время как в финансировании нового газопровода участвуют среди прочих энергетический концерн Uniper, дочерняя компания BASF Wintershall и австрийский OMV, сообщает Die Presse.