Американский политолог: в войне с Россией нет никакого смысла, и её можно предотвратить

Для США нет никакого смысла в войне с Москвой, и её вполне можно предотвратить, уверен американский политолог и эксперт по России Ариэль Коэн. Однако, как пишет он в статье для Atlantic Council, для этого американским политикам сначала нужно признать центральную роль милитаризма в стратегии Кремля, а затем разработать и воплотить в жизнь такие меры, которые позволят избежать конфликта.

Решение президента США Дональда Трампа вывести США из соглашения по иранской ядерной программе может повысить уровень нестабильности на Ближнем Востоке. Однако, как пишет старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета и специалист по России Ариэль Коэн, Москва, вероятнее всего, будет интерпретировать эту нестабильность сквозь призму того, что многие политики и аналитики в России любят называть «надвигающейся глобальной конфронтацией с США».

Как продолжает эксперт в статье для Atlantic Council, в апреле, незадолго до того, как США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по территории Сирии в ответ на предположительно проведённую режимом Асада химическую атаку, российские аналитики были убеждены в том, что США и России удастся прийти к соглашению по Сирии. Но сегодня «уровень военной истерии» в Москве даже выше, чем в период холодной войны. Один из российских телеканалов даже посоветовал россиянам готовиться к худшему и рассказал, какие именно продукты питания необходимо запасать в противоатомных бункерах. А на сайте «Правда.ру» появилась статья, в которой были перечислены «12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией». В список этих признаков попали военные учения НАТО в Эстонии и Латвии, которые начались 2 мая, развертывание бронетанковой бригады США в Польше, а также военные учения «Анаконда», которые пройдут в Польше в июле.

«Некоторые американцы и россияне могут счесть подобную риторику пустыми словами. Однако та речь, которую президент России Владимир Путин произнёс 1 марта и в которой он сделал акцент на новых стратегических системах вооружения, а также непрекращающийся шум в СМИ по поводу надвигающейся ядерной войны — это уже не просто демонстрация позиции», — пишет Ариэль Коэн.

Кроме того, как подчёркивают российские эксперты, система соглашений между Москвой и Вашингтоном постепенно разрушается, и контактов между представителями двух столиц становится всё меньше. Госдума и российские спецслужбы активно притесняют тех, кто пытается сохранить связи с Западом, и поскольку после закрытия нескольких консульств в обеих странах получить визу стало намного труднее, число россиян и американцев, занимающихся реализацией совместных проектов в области бизнеса, политики и культуры, резко уменьшилось.

Также Коэн отмечает, что обычные вооружённые силы России заметно слабее обычных вооружённых сил США, и вероятность применения ядерного оружия в случае конфликта между Россией и Западом довольно высока. Однако данный конфликт может не ограничиться одним-двумя ядерными ударами и может быстро выйти из-под контроля.

Именно поэтому, как считает эксперт, США необходимо разработать такую политику в отношении России, чтобы она позволила добиться нужных изменений в поведении Москвы. Эти изменения включают в себя свёртывание кампаний Москвы в Сирии и на Украине, отказ России оказывать помощь Ирану, предотвращение полномасштабной войны и налаживание связей с российской элитой и народом.

Лучшим способом избежать полномасштабной войны, по мнению Коэна, является прозрачное наращивание альянсом НАТО ядерных и неядерных средств сдерживания, которые существенно повысят цену любых возможных попыток России применить силу. В то же время Вашингтону необходимо укрепить свои позиции в киберпространстве, поскольку российские хакеры уже взламывали не только серверы политических партий США, но и систему электронной почты, которой пользуется Объединённый комитет начальников штабов, а также американскую атомную инфраструктуру.

Кроме того, продолжает эксперт, США крайне необходимо наладить контакты с российской элитой и простыми гражданами. Для этого можно создать новые спутниковые телеканалы, финансируемые правительством США, провести радикальные реформы и оказать финансовую поддержку русскоязычных интернет-ресурсов, развивать взаимодействие между экспертами посредством различных конференций, семинаров и обменов специалистами.

«В войне с Россией нет никакого смысла, и её вполне можно предотвратить. Однако нынешняя ситуация вызывает в памяти образ Германской империи накануне Первой мировой войны — и она может иметь такие же катастрофические последствия. Чтобы предотвратить это, американским политикам необходимо сначала признать центральную роль милитаризма в стратегии Кремля, а затем разработать и воплотить в жизнь такие меры, которые позволят избежать конфликта», — заключает американский политолог.