RP: Россия продолжает игнорировать запросы Польши по смоленскому делу

Российская прокуратура отказывается сотрудничать с Польшей по делу о смоленской катастрофе, пишет Rzeczpospolita. Так, многочисленные обращения польской прокуратуры остаются без ответа. При этом российские прокуроры ссылаются на содержание статьи 457 Уголовно-процессуального кодекса РФ, что может означать, что обмен информацией противоречит законодательству России, а также нарушает её суверенитет или безопасность.

Россия не отвечает на заявления, направленные следственной группой государственной прокуратуры Польши, которая ведёт следствие по делу о катастрофе Ту-154М под Смоленском. Она считает, что такой ответ мог бы угрожать безопасности страны, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Марек Козубаль.

Замглавы государственной прокуратуры Польши Марек Пасёнек в ответ на депутатский запрос проинформировал, что польская прокуратура направила своим российским коллегам несколько заявлений о выполнении процессуальных действий и отправке документов, рассказывает автор.

В том году было подано обращение о выдаче обломков самолёта. «До сих пор на него не было получено ответа», — проинформировал прокурор. Также в прошлом году в Россию было направлено заявление, касающееся выдвижения обвинений в адрес российских диспетчеров.

«Заявление было возвращено 27 июля 2017 года с отказом в его исполнении», — отметил прокурор. Россияне также не выполнили запрос, касающийся повторного проведения осмотра обломков и элементов потерпевшего крушение самолёта, их инвентаризации, подсчёта, фотографирования, а также придания им соответствующих инвентаризационных номеров в электронной системе. Правда, в июле прошлого года они не возражали против этих действий, но отметили, что срок они назначат в следующем письме. «С того времени российская прокуратура ничего по этому вопросу не сделала. Поэтому наши следователи направили в Москву письмо c целью их поторопить», — подчёркивает автор статьи.

На протяжении многих месяцев продолжается переписка между Варшавой и Москвой по вопросу заявления об отправке цифровой копии записей с действиями по осмотру в аэропорту Северный. Направленное в Россию 22 сентября 2016 года заявление об отправке конкретных документов и указании свидетелей не имело успеха. «Российская сторона в сентябре 2017 года обратилась с просьбой об уточнении заявления, а затем 15 января 2018 года отказала в его исполнении», — информировал Пасёнек. Похожим образом россияне отреагировали на несколько других заявлений, касающихся дачи показаний конкретных свидетелей и передачи документов.

Из информации, переданной Мареком Пасёнком, следует, что, отказывая в исполнении заявлений, российские прокуроры ссылаются помимо прочего на содержание статьи 457 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Это означает, что, по их мнению, заявление противоречит законодательству России или же нарушает её суверенитет или безопасность.

Прокуратура уже эксгумировала тела всех жертв смоленской катастрофы. Эксгумация последних тел состоялась на прошлой неделе в Гданьске при содействии полиции и военной жандармерии, несмотря на активное сопротивление родственников погибших. Прокуратура прогнозирует созыв международной группы следователей, которые проведут комплексную оценку улик. Она также ожидает результатов анализов, проведённых в иностранных лабораториях.

Одновременно работы проводит подкомиссия, во главе которой стоит Антоний Мачеревич. В апреле она представила так называемый технический отчёт. В очередной раз глава подкомиссии заявил, что под Смоленском в апреле 2010 года в самолёте произошёл взрыв, напоминает в издании Rzeczpospolita польский журналист Марек Козубаль.