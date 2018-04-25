TVN24: после показаний Туска о смоленской катастрофе вопросов осталось больше, чем ответов

На допросе в суде бывший премьер-министр Польши, а ныне председатель Европейского совета Дональд Туск не дал толком ответа ни на один вопрос, передаёт TVN24. Политик подчеркнул, что ни один премьер в мире не занимается технической проверкой полётов, а также поделился подробностями личного разговора с Владимиром Путиным.

Добрый вечер. Вначале — свидетель Туск перед судом. Вопросы о рейсе в Смоленск. «Не премьер организует полёт, это не премьер проверяет технические условия полёта», — подчёркивает бывший премьер и добавляет: «Совместного визита с Лехом Качиньским вообще не было в планах. А общая прогулка с Путиным должна была хорошо получиться на фотоснимках». Станут ли в судебном процессе Томаша Арабского эти показания переломным моментом? Мачей Кнапик.



С уверенностью можно сказать, что для либерального электората каждое такое событие является поводом для мобилизации.



ЖЕНЩИНА: Мы ждём его, мы хотим его поприветствовать, впрочем, как и вся Варшава, надеюсь.



Потому что эти люди не считают, что Дональд Туск виноват в смоленской катастрофе, и отклоняют форсированные партией ПИС теории заговора или покушения. Но в суде были также и те, кто был бы рад видеть его за решёткой.



ЭВА КОХАНОВСКА, вдова Януша Кохановского: Он ответственен, конечно, ответственен. А касательно того, виноват ли он, я не знаю. Как раз идёт процесс. Но он несёт ответственность.



На каждый вопрос касательно технической стороны рейса в Смоленск Дональд Туск отвечал одно и то же.



ДОНАЛЬД ТУСК, председатель Европейского совета: Я не считаю, что хотя бы один премьер в мире проверял технические условия полёта. Влиять на какие-либо решения, касающиеся места приземления, момента приземления, направления полёта, вида машины, подбора лётчиков — не является и не должно быть обязанностью премьера или президента.



И на этом тема исчерпывалась. И поэтому обвинительная сторона и защита, в принципе, соглашались в одном.



ЭВА КОХАНОВСКА: Это будет потерей времени, как я понимаю, для нас, для суда и для вас.



Мы узнали что-то новое?



СУДЬЯ: Нет, ничего.



Второй сильный тезис Туска: разделения визита на поездку премьер-министра 7 апреля и рейс президента 10-го числа, завершившийся катастрофой, не было.



ДОНАЛЬД ТУСК: Дата разделения визита использовалась в публицистике, имела политическую цель и, скорее всего, служила для дискредитации конкретно меня и моего поста. В моих планах и, насколько я помню, в планах президента Качиньского не было совместного визита.



Дональд Туск проходит свидетелем по делу, которое часть семей погибших под Смоленском начала в отношении канцелярии, его главы Томаша Арабского и четырёх его сотрудников.



ДОНАЛЬД ТУСК: Как сегодня, так и тогда, я оцениваю его работу наилучшим образом.



Предъявляемое обвинение — невыполнение обязанностей в полном объёме. Ранее прокуратура закрыла дело, а обвиняемым грозит до трёх лет тюрьмы.



ПЁТР ВАЛЕНТИНОВИЧ, внук Анны Валентиновны: Он избегал ответов на вопросы, на самые простые вопросы.



Это самый частый комментарий стороны обвинения.



СТЕФАН ХАМБУРА, полномочный представитель обвинителей: Премьер ответственен политически, организационно за функционирование своей канцелярии.



Вся оппозиция говорит о политическом процессе.



ГЖЕГОЖ СХЕТИНА, партия «Гражданская платформа»: Это попытка поймать Туска, и в последние месяцы это заметно особенно сильно.



КАТАЖИНА ЛЮБНАУЭР, партия «Современная»: Тот факт, что Туска вызвали сюда, здесь, в Польше, приводит к росту его популярности, а не наоборот.



В зале суда также прозвучал вопрос о знаменитой прогулке с Владимиром Путиным по пирсу в Сопоте. Речь шла о том, чтобы сделать красивые фото для фоторепортёров, — услышали мы.



ДОНАЛЬД ТУСК: Я показывал, где находится пляж, вдоль которого я бегаю. Где находится мой дом. Премьер Путин рассказал о своей личной жизни: у него очень много охраны, даже в квартире, и он из-за этого очень страдает. И это более-менее исчерпало всю тему.



Беата Мазурек обвиняет Туска в хаосе, несоответствии, отсутствии памяти, но политики ПИС не намекают уже ни на теорию заговора с Путиным, ни на теорию покушения.



ЯЦЕК САСИН, глава постоянного комитета Совета министров: Он должен понести политическую ответственность, его нужно заклеймить как политика, который за это отвечает, который принимал негативные для Польши решения. А что касается уголовной ответственности, то я не буду высказываться на эту тему.



Часть слушаний прошла в закрытом режиме, это очередной вызов главы Европейского совета на допрос. Во время предыдущих дело доходило до демонстрации поддержки бывшего премьера.



ПЕСНЯ СОБРАВШИХСЯ: Пусть живёт, живёт долго!



Сегодня Дональд Туск не стал высказываться, молчал также Ярослав Качиньский, хотя в то же самое время он был и в Варшавском суде, этажом выше, по другому делу.



Мачей Кнапик, «Факты».



Дата выхода в эфир 23 апреля 2018 года.