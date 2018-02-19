Посол Польши: Россия напрасно ждёт от поляков сохранения «тоталитарных символов»

Символике тоталитарной идеологии нет места в польском общественном пространстве, — заявил посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк. Он посетовал на то, что в вопросе памятников советским солдатам российская сторона испытывает «посткоммунистическую ностальгию» и по какой-то причине ждёт того же от Варшавы.

Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк в интервью Польскому агентству печати, которое он дал через год после начала своей работы в Москве, указал на то, что между Польшей и Россией развивается экономическое сотрудничество. Имели место переговоры в важном для Польши вопросе — о транспортных перевозках, продолжаются культурные и научные контакты, перечислил дипломат.

Говоря о политических отношениях, посол напомнил, что польская сторона приглашала в Варшаву замминистра иностранных дел России Владимира Титова, однако до сих пор визит не состоялся. «В 2017 году в России была тогдашняя замминистра иностранных дел Иоанна Вронецкая, она проводила консультации с замминистра Геннадием Гатиловым. Разговор проходил в очень хорошей атмосфере, касался польско-российского сотрудничества в плане нашей будущей активности в Совете Безопасности ООН», — напомнил Марчиняк.

«В соответствии с нашими декларациями в начале 2016 года, которые позже повторялись, мы готовы и хотим разморозить отдельные форматы сотрудничества с Россией», — уверил посол. В то же время, как он добавил, полякам немного сложно понять российскую позицию. «Потому что она звучит примерно таким образом: следует разморозить все форматы одновременно, а это практически невыполнимо», — объяснил дипломат.

«На уровне региональных властей временами видна большая заинтересованность в том, чтобы привлечь польские инвестиции или просто-напросто импортировать пищевые продукты и промышленные товары из Польши, нежели это идентифицируется на центральном уровне», — сказал посол. Он выразил заинтересованность в том, чтобы во время его визита в регионы его сопровождали польские экономические миссии, в том числе польский капитал, зарегистрированный в других странах. «Имеются позитивные примеры активности польских компаний, которые заинтересованы и действуют в разных государствах и без больших проблем могут вести экономическую деятельность в России», — отметил дипломат.

В период с января по август 2017 года российский экспорт в Польшу составил немного больше $7 млрд, что составляет рост почти на 30%. Российский импорт из Польши вырос на 27%. Подлежит изменению структура этого импорта, Польша экспортирует в Россию преимущественно промышленные товары, продукты переработки — механические устройства, машины, химию, косметику.

В сфере культуры в России происходит много событий, связанных с Польшей, хотя о них не слышно, рассказывает Марчиняк. «В этом, наверное, состоит проблема. В нынешнем состоянии политических отношений сложно предать огласке эти события, независимо от того, насколько они являются существенными и важными», — сказал посол. «Несмотря на очень неприятный инцидент, каким было выдворение профессора Генриха Глембоцкого, проводящего архивные исследования по истории 19 века и в других областях, польские учёные без помех реализуют свои проекты, исследовательские планы», — дал оценку дипломат. Достаточно регулярно проходят научные конференции, добавил он.

Одна из таких конференций стала поводом для того, чтобы напомнить российской стороне, как чтут память солдат, погибших во время Первой мировой войны, независимо от того, в какой форме они служили и под каким флагом погибали.

Комментируя разногласия между Польшей и Россией по вопросу отношения к посткоммунистическому наследию, посол отметил, что у него часто создаётся впечатление, что его российские партнёры не хотят принять к сведению, что поляки имеют отличную от них версию событий.

«Они ожидают от нас того, чтобы у нас было такое же видение, как и у них, что является — как мне кажется — ожиданием совсем иррациональным. Если бы с российской стороны произошло принятие самого факта иной точки зрения, то мне кажется, что мы смогли бы без проблем продвинуться в этих вопросах вперёд, потому что нас разделяет немногое», — сказал дипломат.

«Я получаю многочисленные позитивные сигналы, когда российская сторона говорит, что отношение, например, к памяти погибших солдат должно базироваться на христианских ценностях. Мы это, конечно, полностью разделяем. И так в Польше и есть. В то же время российская сторона ожидает от нас, чтобы это основывалось на какой-то посткоммунистической ностальгии. Нет никакого повода, чтобы в польском общественном пространстве функционировала символика тоталитарной идеологии, которая также постепенно начинает исчезать и из российского общественного пространства», — заметил Марчиняк.

Он подчеркнул, что, контактируя с российскими политиками, объяснял им содержание принятого в Польше закона о запрете пропаганды коммунизма и при этом более широко информировал об объёме работ, которые польское государство проводит на кладбищах советских и российских солдат. «Нас удивляет то, что российская сторона не замечает того, насколько большой вклад польская сторона вносит в сохранение в хорошем состоянии этих кладбищ», — признал он.

Касаясь международного договора о местах памяти от 1994 года, дипломат сказал, что польская сторона отделяет места захоронений солдат от символических памятников, воздвигнутых в честь армий, в которых они служили, — то есть фактически в честь государства. В конце концов, армия — это один из важнейших институтов любого государства. «Российская сторона смешивает эти два вопроса, и в этом состоит разница», — объяснил дипломат.

По мнению посла, в этом вопросе проблема часто может основываться на отсутствии знаний и восприятии ситуации через призму, во-первых, эмоций, а во-вторых — определённых чрезмерных обобщений.

Дипломат также прокомментировал выступление Владимира Путина на тему смоленской катастрофы на ежегодной пресс-конференции президента России в конце прошлого года. «Эти слова показывают, что российская сторона имеет всё большую проблему с объяснением этой позиции в вопросе катастрофы, а в особенности — с объяснением причин того, почему обломки самолёта до сегодняшнего дня так и не возвращены. Можно предполагать, что эта проблема будет усугубляться. К сожалению, из высказывания президента Путина не следует, что российская сторона готова к решению этого вопроса», — заметил он.

На вопрос о том, могла бы Россия шире использовать соседство Польши как её крупнейшего соседа, принадлежащего ЕС, посол указал именно на сосредоточенность на внутренних вопросах. «У меня возникает ощущение, что российская сторона не замечает происходящих изменений, возможно, потому, что она очень сосредоточена на своих внутренних проблемах», — резюмировал посол Польши.

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