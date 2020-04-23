Экс-глава МИД Польши: мы слишком требовательны к Китаю и снисходительны к России

Будучи второй по величине экономикой мира, Китай активно продвигает свои интересы, но это не повод делать из него врага, считает бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский. В статье для Rzeczpospolita он указывает на то, что Запад порой стремится обвинить Пекин во всех смертных грехах, в то время как к России у него отношение намного более мягкое.

По мнению бывшего главы МИД Польши, евродепутата Витольда Ващиковского, дискуссия о вирусе, конечно, не может обойти вниманием поиск причин и всех факторов, причастных к пандемии. «Но разве, следуя такой логике, мы не устраиваем себе охоту на ведьм? В Европе так много говорится о солидарном подходе к борьбе с пандемией и грядущим экономическим кризисом. Множатся разные теории. О летучих мышах, ящерах или подозрительных лабораториях в Ухани. Все они связаны с Китаем. Некоторые политики даже называют вирус «китайским», — рассуждает он.

В статье для издания Rzeczpospolita он подчёркивает, что подозрения в отношении Китая, конечно, оправданны. Китайцев широко обвиняют в сокрытии причин и масштабов катастрофы, много говорится о китайской дезинформации и использовании пандемической ситуации для продвижения их геополитических целей. «В этой пандемии есть, конечно, вина китайцев. Они не ангелы на международной арене. Китай является второй мировой экономикой в мире, активно преследующей свои интересы. У них также есть тёмные страницы в новейшей истории. Но разве и мы совсем невиновны?» — задаётся вопросом Ващиковский.

В последние недели многие политики признали, что европейцы не подготовились к этой катастрофе, потом в Европарламенте они били себя в грудь и извинялись за ошибки Урсулы фон дер Ляйен и Хосепа Боррелла. «Сегодня мы сожалеем об отсутствии инструментов для борьбы с пандемией, защитных мер и основных лекарств. Но это именно мы решили несколько лет назад перенести огромную часть промышленного производства, как «грязного», так и менее прибыльного, в Китай, поэтому и мы несём расходы за собственные ошибки деиндустриализации», — объясняет польский политик.

«Критикуя многие действия Китая, я задаюсь вопросом: не слишком ли мы демонизируем Пекин в сравнении с нашим поведением в отношении России?» — отмечает евродепутат.

«Мы стремимся к наилучшим возможным отношениям с Москвой, часто прибегая к политике умиротворения. Именно для России мы открываем наши экономики и делаем наши оборонительные системы чрезмерно прозрачными. Мы надеемся, что когда-нибудь Россия станет такой же страной, как и мы, но пока что мы видим лишь частичный успех в этом процессе преобразования России», — продолжает Ващиковский.

«Итак, может, не имея возможности справиться с близким соперником, мы создаём искусственно более отдалённого и замещающего конкурента? Разве мы не хотим зачаровать реальность, минуя российскую проблему и создавая тем самым китайскую угрозу?» — добавляет он.

Китай — мощная экономика и ядерная держава. Пекин демонстрирует своё присутствие в любой точке мира. В Польше он будет инвестировать в морской порт, а в другом месте — в аэропорт или транспортный узел. Это плацдармы для ведения бизнеса, а также инструменты для получения политического и, возможно, военного влияния. СССР был когда-то такой же сверхдержавой. Он продвигал свои интересы на основе коммунистической идеологии гораздо агрессивнее и кровавее. «Однако мы не пошли на войну с Москвой. Мы использовали все инструменты, чтобы разрушить эту империю зла. Мы значительно сдержали агрессивные стремления России», — подчёркивает он.

«Давайте исходить из того факта, что Пекин не дублировал агрессивные действия Москвы против нас. Может быть, поэтому он заслуживает более мягких отношений с нами, чем когда-то СССР?» — заключает в статье для Rzeczpospolita бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский.