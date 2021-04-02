Defence24: экс-главком Польши призывает создать Балтийский союз против России

Будущее стран Балтии волнует многих политиков как в странах НАТО, так и в России, которая стремится их «подчинить», пишет в статье для портала Defence24 генерал в отставке Вальдемар Скжипчак, экс-командующий Сухопутными войсками Польши. По его мнению, Варшава должна выступить инициатором создания специального Балтийского союза в рамках НАТО, чтобы создать более надёжную систему обороны для «сдерживания России» в Балтийском регионе.

Многие эксперты предвещают, что скоро в восточной части Балтийского моря разразится война: «Россия нападёт на страны Балтии, стараясь отвлечь внимание общества от усугубляющихся экономических проблем и обостряющейся борьбы за власть», — пишет в статье для портала Defence24 генерал в отставке Вальдемар Скжипчак, бывший командующий Сухопутными войсками Польши. По его мнению, будущее стран Балтии сейчас волнует как членов НАТО, так и российское руководство в Кремле: «Одни размышляют, как защитить их суверенитет, другие — как их себе подчинить».



«Могло бы показаться, что российская империя сосредоточила своё внимание на экономической и военной экспансии в Африке и на Ближнем Востоке, на формировании союзов с Китаем и Ираном, укреплении отношений, в частности, с Саудовской Аравией (в надежде, что из региона удастся выдавить американцев) или c Турцией, которая стала для Путина троянским конём в НАТО. Также Москва старается выступать в роли арбитра в региональных конфликтах. Однако не следует упускать из вида явления, которые имеют место за южными границами России», — предупреждает автор.



По его мнению, многие народы в бывших советских республиках сейчас разрывают связи с Москвой и активно стремятся «восстановить своё историческое самосознание, серьёзно пострадавшее в результате российских завоеваний XIX и XX веков». Недавнее обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе «заставило присутствующих в регионе игроков задуматься о том, что Китай, Израиль и Турция широким фронтом входят на постсоветское пространство, не спрашивая разрешения у Кремля», подчёркивается в статье.



В то же время постоянно обостряется соперничество мировых держав за территории, находящиеся за полярным кругом, и всё это требует огромного приложения сил и средств. Поэтому вряд ли Россия решится на прямую военную агрессию в районе Балтийского моря, полагает автор, хотя многие западные эксперты и выступают с предупреждениями о том, что там скоро «может разразиться война». В частности, Россию подозревают в том, что она может намеренно «спровоцировать иностранные войска к вмешательству», а затем «прийти на помощь» представителям русского меньшинства в странах Балтии или в Молдавии, говорится в статье.



Однако это потребует присутствия сильного военного контингента. А предполагать, что русские в ближайшее время решат «нанести удар», используя весь военный потенциал, которым они располагают, значило бы «подозревать их в безумии или в возвращении к доктрине времён Организации Варшавского договора», подчёркивает автор: «Это уже в прошлом. Следует понимать, что для масштабной агрессии России пришлось бы мобилизовать вооружённые силы и стянуть войска из других регионов, ведь потенциала сил Западного военного округа в столкновении с НАТО было бы недостаточно».



По его мнению, в нынешней ситуации мобилизация Вооружённых сил грозит обернуться для России «экономической катастрофой». А переброска российских войск из других регионов в Европу незамедлительно спровоцирует негативную ответную реакцию тех государств, которые «устали от российской агрессии (Украина, Грузия) или российского воздействия на их политику, как это имеет место в постсоветских республиках, официально ведущих тесное сотрудничество с Москвой», говорится в статье.



«Размещение в этих регионах войск на постоянной основе — это часть стратегии безопасности российской империи», — поясняет польский генерал в отставке. А если Россия выведет оттуда свой контингент, то эти регионы получат реальный шанс «освободиться» от её влияния, подчёркивается в статье, и Кремлю следует это учитывать: «Война с НАТО не была бы скоротечной, так что Москве придётся задуматься, может ли она позволить себе такой конфликт. Риск для будущего империи весьма велик».



Автор считает, что российская армия также не готова в настоящее время к серьёзному военному противостоянию с НАТО. «Следует также напомнить, что демографические проблемы, с которыми столкнулась Россия, затрагивают в том числе и армию. К числу этнических русских не принадлежит почти 20 процентов (примерно 30 миллионов) граждан страны. Качество уровня подготовки кадрового резерва оставляет желать лучшего», — подчёркивается в статье.



«Российские стратегии не исключают войны. Но на мой взгляд, военная агрессия будет выступать последним этапом того, чем уже занимается Россия в отношении НАТО и ЕС», — полагает экс-командующий. По его прогнозам, возможный сценарий в отношении Литвы, Латвии и Эстонии будет непосредственно связан с русским меньшинством, которое там проживает и которое занимает важное место в стратегии России в отношении этих государств: «Информационная война и другие действия призваны укрепить влияния русских и создать условия для обретения ими власти, разумеется, путём свободных выборов. Следующий шаг — это объявление новым руководством, симпатизирующим Москве, о выходе из НАТО».



При этом если формально выборы будут соответствовать демократическим стандартам, то заметной реакции со стороны международного сообщества не последует, поясняет автор. Однако граждане стран Балтии, не идентифицирующие себя с Россией (этнические латыши, литовцы и эстонцы), не захотят мириться с возвращением их страны в орбиту влияния

Москвы — и это может спровоцировать гражданскую войну, которая «послужит предлогом для вооружённого вторжения России» в рамках операции по «защите русского населения», предупреждает польский генерал.



В таком случае максимум, что смогут сделать ООН и ЕС, — это ввести санкции, а НАТО при вышеописанном сценарии не сможет сыграть никакой существенной роли, предупреждает автор. С его точки зрения, чтобы убедить население стран Балтии «не поддаваться давлению Москвы», необходимо предоставить ему гарантии политической, экономической и военной безопасности со стороны НАТО. И хотя экономическое положение Литвы, Латвии и Эстонии на фоне некоторых других европейских государств выглядит довольно неплохо, но если говорить о гарантиях военной безопасности, альянс проявляет сейчас «недостаточную активность» в этом регионе, подчёркивается в статье.



«Некоторые военные утверждают, что всё совершенно наоборот — но в их выступлениях звучит, скорее, набор пустых политических лозунгов, родившихся в Брюсселе. Эти слова на самом деле ничего не значат, а отправка нескольких самолётов и нескольких танковых рот россиян не напугают. Ситуация не изменится до тех пор, пока НАТО не повысит активность в регионе Балтийского моря, привлекая к сотрудничеству на своей площадке или в рамках какого-то другого соглашения Швецию и Финляндию», — поясняет автор. По его мнению, эти государства также «в разной степени ощущают угрозу» со стороны России.



Но проблема заключается в том, что НАТО в последние годы переживает серьёзный кризис, спровоцированный «антисоюзнической риторикой бывшего президента США, неоднозначной позицией Германии и Франции в отношении России, действиями Турции, которая ведет «свои» войны и находится в состоянии непримиримого конфликта с Грецией, а также информационной войной, призванной дискредитировать альянс в Европе и расшатать солидарность ЕС», отмечается в статье в статье. Опасения у автора вызывает также «восстановление российского влияния» в Венгрии.



«Ситуация очень сложная, ничего подобного в истории НАТО ещё не бывало. И если эта организация не «проснётся», то в ближайшие несколько лет военно-политическая ситуация в Европе может измениться», — предупреждает автор. По его мнению, всё это непосредственно касается будущего и Польши, и стран Балтийского региона, поэтому военному руководству этих государств следует взять инициативу в свои руки, провести более глубокий анализ положения дел и оценить возможность создания «новой в качественном отношении системы безопасности, включающей в себя Швецию и Финляндию», чтобы преобразовать весь регион в «здоровую часть» НАТО.



«Польша, страны Балтии, Скандинавия решительно настроены защищать свой суверенитет — а более эффективной (реальной, а не фигурирующей на бумаге) обороны, чем коллективная, не существует», — подчёркивает автор. Он считает, что Варшава могла бы выступить инициатором создания специального Балтийского союза на базе НАТО, а не надеяться на защиту из-за океана: «Следует интегрировать оборонительный потенциал, создав единую систему, мощь которой будет выступать фактором сдерживания. У всех нас в регионе одна цель, и мы не хотим зависеть от милостей слабо подготовленных к какой-либо войне наших соседей с Запада», — говорится в статье.



Включение в систему натовской обороны морских баз и аэродромов в Швеции и Финляндии значительно повысит оперативные возможности военного союза, а размещение части морских и воздушных сил альянса в этом регионе также должно иметь сдерживающий эффект, уверен автор. «Более решительная реакция на авиационные провокации России в небе над Балтийским морем подтвердит, что альянс готов защищать своих членов в регионе», — подчёркивается в статье, причём эта защита распространяется и на Польшу.



«НАТО необходимо обрести перевес над российским Балтийским флотом», — призывает автор. Однако сделать это вряд ли получится, если не подключить сильный флот Швеции и Финляндии и не рассчитывать лишь на переброску войск из США и Канады, говорится в статье. «Кроме того, нам нужен перевес в воздухе — ведь в битве за страны Балтии он будет иметь ключевое значение, в том числе в рамках операции против сухопутных сил противника», — пишет бывший командующий Сухопутными войсками Польши.



По его мнению, если принять все описанные выше меры, то в результате может даже оказаться, что «левый фланг НАТО станет самым надёжным и сильным элементом всей оборонительной системы». Однако времени, чтобы этого достичь, остаётся всё меньше — ведь реалии, которые описываются в проектах, простирающихся за пределы 2030 года, вскоре могут измениться до неузнаваемости, а перед Польшей и НАТО в целом постоянно появляются всё новые вызовы и задачи, заключает автор.