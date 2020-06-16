Defence24: Запад не следит за судьбой ОДКБ — российского противовеса НАТО

Созданная 18 лет тому назад ОДКБ не пользуется особым вниманием западных стран, а зря, ведь она превратилась из чистой воды теоретической организации в реальную военную структуру, обеспечивающую интересы Российской Федерации на ключевых направлениях, пишет польский журналист Юлиуш Сабак. На портале Defence24 он обращает внимание на то, что, несмотря на все разногласия, ОДКБ развивается очень динамично.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — это военно-политический союз России и четырёх стран, существенных для обеспечения её безопасности и регионального влияния. Однако сейчас они стали проблемными для Москвы: самые верные союзники — слабые и зависимые от нее, а наиболее значимые — не отличаются лояльностью. «Вместо того, чтобы стать российским противовесом НАТО, организация входит во всё больший кризис», — пишет на портале Defence24 польский журналист Юлиуш Сабак.

В статье он обращает внимание на то, что тема актуальной ситуации внутри ОДКБ, созданной практически 18 лет тому назад, не особо анализируется на Западе. «Можно сказать, что Россия и её действия на Украине, в Сирии и на многих других театрах действий затмили перспективы этой организации. Тем временем там имеет место активная внутренняя динамика. Россия вместе с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном создала собственный эквивалент НАТО с нарастающей динамикой», — объясняет журналист.

С одной стороны ОДКБ превратилась из чистой воды теоретической организации в реальную военную структуру, обеспечивающую интересы Российской Федерации на ключевых направлениях: центральноазиатском, кавказском и на европейском. Она обладает собственными силами быстрого реагирования, миротворческими силами. Более того, каждый из союзников гарантирует остальным подкрепление в случае агрессии, отмечает автор. С другой стороны, в последние годы возникла серьёзная напряжённость внутри самого союза, связанная с политическими изменениями в мире, а также перестановкой сил. По всей видимости, несмотря на сильные связи с Россией, Белоруссия отчётливо ищет свой путь. Казахстан также находится в активном поиске новых союзников и пытается ограничить влияние России, добавляет он.

Хоть в военном плане Ереван не самый важный союзник Москвы в ОДКБ, он точно самый верный. Для России Армения выступает важным ограничителем влияния Турции в регионе, а также значимым плацдармом для любых военных и политических действий в Закавказье. Похожую позицию занимает Киргизия, которая превратилась в локального и верного союзника России. Существенный, но ненадёжный союзник Москвы — это Минск. Его географическое положение и военный потенциал — самые сильные стороны. Специфика белорусско-российских отношений хорошо известна в Польше, впрочем как и личная конкуренция между Путиным и Лукашенко. Она стала причиной многих кризисов в двусторонних отношениях, с другой стороны, Лукашенко самый пророссийский или наименее антироссийский политический лидер в Белоруссии. Казахстан находится в одном ряду с Белоруссией — он очень важен, но его всё более частые контакты с Вашингтоном и слишком авторитарный характер безусловно настораживают Москву, обращает внимание Сабак.

Особенно интересной с перспективы Польши выступает схватка между Минском и Москвой, которая в ближайшие годы должна разрешиться. Россия оказывает всё большее давление в плане осуществления сценария интеграции, в то время как белорусские власти пытаются настаивать на своей независимости. Минск хочет и далее выполнять роль моста в экономическом и торговом пространстве между Россией и Западом. В военно-промышленном плане Минск хочет блеснуть при помощи таких проектов как РСЗО «Полонез». Несмотря на это, он продолжает сильно зависеть от российского вооружения, поэтому не обладает большим полем маневра. «Время покажет, насколько ОДКБ будет в состоянии быть стабильной и эффективной структурой и насколько государства-члены смогут быть чем-то более, нежели исключительно военно-политическими сателлитами Москвы», — резюмирует на портале Defence24 Юлиуш Сабак.