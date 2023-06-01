CNN: Си Цзиньпин призвал чиновников от нацбезопасности готовиться к «наихудшим сценариям» будущего

Китайский лидер Си Цзиньпин в ходе заседания комиссии по нацбезопасности ЦК КПК во вторник призвал функционеров работать над «наихудшими сценариями», сообщает CNN. Как пишет сайт канала, Си также предупредил, что Поднебесной скоро предстоит пройти серьёзные испытания.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал аппарат национальной безопасности страны проработать «наихудшие сценарии» — и готовиться к «шторму», передаёт CNN.

По информации американского канала, выступая во вторник на заседании комиссии по национальной безопасности ЦК КПК, Си заявил: «Проблемы в области нацбезопасности, с которыми мы теперь сталкиваемся, стали сложнее и комплекснее. Мы должны взять на вооружение мышление, которое будет концентрироваться на подведении итогов и составлении наихудших сценариев, а также готовиться пройти серьёзные испытания в виде сильных ветров, высоких волн и даже опасного, штормового моря».

Как подчеркнул китайский лидер, в условиях «сложной и серьёзной» обстановки на международной арене Китай должен нарастить темпы модернизации средств обеспечения нацбезопасности и уделить особое внимание повышению их эффективности в плане «реального боевого и практического применения», цитирует его CNN.

Си также отметил, что Китаю необходимо продолжать работу по созданию национальной системы мониторинга рисков для нацбезопасности, повышению уровня образования в этой сфере, а также наращиванию качества систем организации данных и безопасности искусственного интеллекта, говорится в материале канала.

Как отмечает обозреватель CNN, эксперты считают, что после прихода к власти десять лет тому назад Си сделал национальную безопасность одной из ключевых парадигм, пронизывающих китайскую систему госуправления сверху донизу. Он расширил саму концепцию нацбезопасности, включив в неё все сферы, начиная с политики, экономики и обороны и заканчивая экологией и киберпространством.