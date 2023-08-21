Der Tagesspiegel: после срыва зерновой сделки Турция оказалась между двумя фронтами

После срыва зерновой сделки Чёрное море стало опаснее для турецких кораблей, пишет Der Tagesspiegel. Теперь Россия рассматривает любые суда, следующие на Украину, как возможные военные цели. И недавний инцидент с высадкой российского вертолётного десанта на турецком сухогрузе Şükrü Okan служит доказательством тому, что это не просто слова. Поэтому Анкара сейчас старается не злить Москву, но и давление на Турцию со стороны Запада растёт, рассказывает немецкое издание.

После срыва зерновой сделки Турция оказалась между двумя фронтами, пишет Der Tagesspiegel. Россия объявила, что будет рассматривать любые суда, следующие на Украину, как возможные военные цели, так как они могут перевозить оружие. И это не просто слова, что доказал недавний инцидент с высадкой российского вертолётного десанта на турецком сухогрузе Şükrü Okan.

Чёрное море стало опаснее для кораблей Анкары и для неё обострение конфронтации — это плохая новость, продолжает немецкое издание. Ещё в прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нахваливал себя как «архитектора зерновой сделки», которая позволила вывоз 33 млн т украинского зерна. Теперь же, после её срыва, в котором он винит Европу и США, Эрдоган пытается переформатировать соглашение и поддерживает обвинения Москвы в адрес Запада, что тот так и не выполнил свои обязательства по договору.

Турецкий президент играет в «двойную игру», поясняет Der Tagesspiegel. Своими недавними действиями он пытался улучшить отношения с Западом, но в то же время разозлил Россию. Среди прочего он выпустил на свободу украинских офицеров, которые должны были остаться в Турции до завершения украинского конфликта. Теперь же Эрдоган старается больше не злить Кремль. В частности, он днями молчал по поводу инцидента с сухогрузом Şükrü Okan. К выпуску официального заявления по этому поводу Анкару принудила критика со стороны оппозиции. Но и давление со стороны Запада растёт.

Также Эрдоган в очередной раз объявил о скором визите Путина в его страну, но Кремль пока не спешит называть конкретную дату. Президент Турции до сих пор надеется, что встреча сможет состояться ещё в августе. Также в Анкаре всё ещё рассчитывают на то, что зерновую сделку удастся продлить. И шансы на это есть, считают эксперты. Ведь Россия «находится в изоляции» и «вынуждена заключать новые договорённости». Но до сих пор Москва так и не отреагировала на предложения Эрдогана.