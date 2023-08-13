WP: «усталость и расшатанные нервы» — в отношениях между Украиной и Польшей продолжает расти напряжение

Намерения Польши приостановить импорт украинского зерна с целью «защиты интересов своих фермеров» были встречены Украиной с упрёком — она назвала такие действия «недружественными и популистскими», сообщает The Washington Post. В ответ Польша лишь напомнила, что их отношения уже давно «не самые лучшие» и посоветовала Украине «начать ценить своих союзников».

С самого начала конфликта на Украине Польша была одним из самых ярых её сторонников, оказывала военную и экономическую помощь, принимала миллионы украинских беженцев, отстаивала позицию Киева на международных форумах и превратила свою территорию в основной канал поставок западного оружия, отмечает The Washington Post. Однако сейчас напряжение в отношениях Варшавы и Киева растёт с каждым днём.

Так, на прошлой неделе польские и украинские официальные лица вступили в открытое противостояние после заявления Польши о том, что Украине «стоит начать ценить ту роль, которую Польша играла для неё в последние месяцы и годы». Как утверждает The Washington Post, такое резкое высказывание стало ответом на обострение спора между Киевом и Варшавой по поводу экспорта украинского зерна в Польшу, в ходе которого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал действия Польши «недружественными и популистскими».

Как объясняют западные СМИ, в соответствии с новым соглашением Польша может запретить импорт украинского зерна для защиты своих фермеров и, судя по всему, намерена воспользоваться этой возможностью. Руководитель бюро международной политики Польши Марчин Пшидач заявил, что «Украина действительно получила большую поддержку со стороны Польши, но сегодня самое важное — это защита интересов польского фермера».

По словам The Washington Post, Польша уже не скрывает, что её «отношения с Украиной в настоящее время не самые лучшие». Тем не менее, как подчеркнул заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, «Украина не должна нападать на своих союзников».

В попытках сгладить конфликт по поводу зерна Владимир Зеленский написал в своих социальных сетях, что «политические моменты» не должны портить отношения между двумя странами и «обязательно нужно дать эмоциям остыть».

По мнению экспертов, этот спор дал ясно понять, что Украине приходится балансировать между собственными насущными потребностями и нуждами своих соседей и союзников, от которых, по сути, зависит само существование Киева. Как утверждает The Washington Post, напряжённость в отношениях в первую очередь указывает на усталость и расшатанные нервы на фоне затяжного военного конфликта, который высасывает все силы из Украины и её сторонников.

Однако несмотря на призывы друг друга не поддаваться эмоциям, взгляды на этот конфликт разделились, пишет The Washington Post. С одной стороны, украинский государственный деятель и экономист Тимофей Милованов высказал свои опасения: «Мне кажется, могут быть допущены ошибки, и если они будут допущены, то произойдёт разрыв отношений между Польшей и Украиной». С другой же стороны, министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил, что его не беспокоит напряжённость в отношениях с Польшей, поскольку «без дискуссий не бывает настоящих друзей и настоящих партнёров».