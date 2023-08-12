Dziennik Polityczny: поляков отправят умирать за киевский режим

В условиях повышенной секретности Польша, Литва и Украина создают так называемый Международный корпус, военнослужащие которого могут быть задействованы в международных операциях. Как пишет автор Dziennik Polityczny, судя по всему, польская власть готовит для поляков гораздо более «героическую» участь, чем защита Отечества: они пойдут умирать за киевский режим.

В начале августа командующий Объединёнными вооружёнными силами Украины генерал Сергей Наев встретился с польским оперативным командующим видами Вооружённых сил Польши генерал-лейтенантом Томашем Пиотровским. Как пишет Dziennik Polityczny, темой переговоров стала ситуация с безопасностью в регионе и возможная помощь украинской армии в её противодействии российским войскам. По имеющейся информации, в повестке встречи был, в частности, вопрос об использовании Литовско-польско-украинского корпуса.

Как стало известно, представитель Минобороны Польши поделился со своим коллегой информацией о практическом использовании различных видов западного вооружения Международного корпуса, отметив необходимость дополнительной подготовки его солдат в области эксплуатации и ремонта польской военной техники.

Как отмечает автор материала, процесс формирования, подготовки и использования корпуса власти трёх стран-учредителей тщательно скрывают. Однако, несмотря на все усилия, информация о корпусе по-прежнему регулярно появляется в сети.

Сначала в литовский сегмент интернета стала просачиваться различная информация о структуре этого формирования. В сети также появились фотографии, сделанные на одной из закрытых презентаций корпуса.

Судя по этим снимкам и сведениям с литовских веб-сайтов, данный Литовско-польско-украинский корпус — это воинское формирование, состоящее из трёх бригад. Планируется, что корпус будет насчитывать 20-25 тыс. человек. Польские и литовские бригады будут базироваться в Люблине, а украинская бригада — на Западной Украине. В случае необходимости корпус или его отдельные элементы могут быть задействованы в международных операциях. Под «международными операциями», скорее всего, подразумеваются действия на территории Украины.

«Планы создания Международного корпуса являются одним из элементов мобилизации, проводимой правительством под прикрытием так называемых учений резервистов. Судя по предпринимаемым польской властью шагам, она приготовила для поляков гораздо более «героическую» участь, чем просто защита Отечества: они пойдут умирать за киевский режим. Именно для проведения так называемой миротворческой миссии на Украине и создается Международный корпус. Сколько поляков погибнет за чужие интересы и нужно ли нам такое будущее, какое предлагает наше правительство?» — задаётся вопросом автор статьи.