Daily Sabah: Эрдоган отправится в Россию на встречу с Путиным, подтвердили в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе отправится в Россию, дабы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Daily Sabah со ссылкой на официального представителя турецкой Партии справедливости и развития Омера Челика. По информации издания, Челик отметил, что встреча может позволить Анкаре приблизиться к тому, чтобы убедить Россию восстановить своё участие в зерновой сделке, обеспечивающей экспорт зерновых через Чёрное море.

«Президент Эрдоган уже предпринял самые активные дипломатические усилия для предотвращения мирового продовольственного кризиса», — приводит издание слова чиновника.

По словам Челика, встреча между президентами России и Турции состоится в Сочи.

Как напоминает корреспондент Daily Sabah, Анкара в последнее время нарастила усилия, направленные на восстановление зерновых коридоров, созданных в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН и обеспечивавших экспорт зерновых из черноморских портов Украины. В прошлом месяце Россия приняла решение отказаться от сделки, заявив, что несмотря на предоставленные ей ранее гарантии не имеет возможности экспортировать собственное зерно и удобрения. После этого украинское правительство создало «неофициальный» временный коридор для экспорта, через который в субботу в Босфор прибыл второй контейнеровоз, говорится в материале DS.

В пятницу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в пятницу обсудил восстановление зерновой сделки с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет турецкая газета. По данным российских СМИ, Фидан в ближайшее время отправится в Москву, дабы встретиться со совим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает издание.

По информации Daily Sabah, Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с Реджепом Эрдоганом в начале августа пообещал, что Москва восстановит участие в зерновой сделке как только Запад выполнит свои обязательства касательно экспорта российского продовольствия. Как подчёркивает корреспондент газеты, хотя введённые западными странами санкции не затрагивают российское зерно и удобрения, Москва ранее заявляла, что поставки её товаров осложняют различные органичения в сфере платежей, логистики и страхования.