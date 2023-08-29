Daily Sabah: Эрдоган отправится в Россию на встречу с Путиным, подтвердили в Анкаре

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган на следующей неделе проведёт в Сочи переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пишет Daily Sabah. По информации издания, об этом заявил официальный представитель турецкой Партии справедливости и развития, который также сообщил, что на встрече будет обсуждаться восстановление так называемой зерновой сделки.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе отправится в Россию, дабы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Daily Sabah со ссылкой на официального представителя турецкой Партии справедливости и развития Омера Челика. По информации издания, Челик отметил, что встреча может позволить Анкаре приблизиться к тому, чтобы убедить Россию восстановить своё участие в зерновой сделке, обеспечивающей экспорт зерновых через Чёрное море.
«Президент Эрдоган уже предпринял самые активные дипломатические усилия для предотвращения мирового продовольственного кризиса», — приводит издание слова чиновника.
По словам Челика, встреча между президентами России и Турции состоится в Сочи.
Как напоминает корреспондент Daily Sabah, Анкара в последнее время нарастила усилия, направленные на восстановление зерновых коридоров, созданных в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН и обеспечивавших экспорт зерновых из черноморских портов Украины. В прошлом месяце Россия приняла решение отказаться от сделки, заявив, что несмотря на предоставленные ей ранее гарантии не имеет возможности экспортировать собственное зерно и удобрения. После этого украинское правительство создало «неофициальный» временный коридор для экспорта, через который в субботу в Босфор прибыл второй контейнеровоз, говорится в материале DS.
В пятницу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в пятницу обсудил восстановление зерновой сделки с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет турецкая газета. По данным российских СМИ, Фидан в ближайшее время отправится в Москву, дабы встретиться со совим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает издание.
По информации Daily Sabah, Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с Реджепом Эрдоганом в начале августа пообещал, что Москва восстановит участие в зерновой сделке как только Запад выполнит свои обязательства касательно экспорта российского продовольствия. Как подчёркивает корреспондент газеты, хотя введённые западными странами санкции не затрагивают российское зерно и удобрения, Москва ранее заявляла, что поставки её товаров осложняют различные органичения в сфере платежей, логистики и страхования.
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