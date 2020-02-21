Das Erste Оригинал

Das Erste: Меркель и Макрон позвонили Путину, чтобы восстановить перемирие в Идлибе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон выразили беспокойство по поводу тяжёлой гуманитарной ситуации в Сирии в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. Канцлер Германии и президент Франции потребовали немедленного прекращения боевых действий в провинции Идлиб, а также заявили о готовности встретиться с российским лидером и его турецким коллегой Эрдоганом для политического решения проблемы, сообщает немецкий телеканал Das Erste.
Das Erste: Меркель и Макрон позвонили Путину, чтобы восстановить перемирие в Идлибе
Reuters

Катастрофическая гуманитарная ситуация в сирийской провинции Идлиб побудила Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона созвониться с Москвой, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Канцлер Германии и президент Франции в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразили обеспокоенность по поводу катастрофической гуманитарной ситуации в охваченной тяжёлыми боями сирийской провинции Идлиб. Меркель и Макрон потребовали немедленного прекращения боевых действий и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи для нуждающихся.

В ходе разговора оба политика заявили о готовности встретиться с Путиным и турецким президентом Эрдоганом для достижения политического решения проблемы. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Как отмечается в материале, Россия является важнейшим союзником главы сирийского государства Башара Асада. В Кремле отметили важность принятия действенных мер против террористической угрозы. Однако при этом необходимо соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирии, настаивает российская сторона.

Также Владимир Путин предупредил о негативных гуманитарных последствиях для населения, которые необходимо предотвратить. Ранее французский президент Макрон резко осуждал атаки сирийских правительственных войск на Идлиб и призывал Совет Безопасности ООН к действию. В Брюсселе он обращал внимание на то, что в регионе уже на протяжении недель разворачивается «гуманитарная драма», отмечает немецкий телеканал.

ЕС также резко раскритиковал последнее военное наступление на охваченную тяжёлыми боями сирийскую провинцию Идлиб. Наступления со стороны правительственных войск и их союзников приводят к человеческим страданиям и являются неприемлемыми, сказано в декларации, принятой на саммите ЕС в Брюсселе этой ночью. «ЕС призывает всех игроков немедленно прекратить военные действия», — цитирует Das Erste соответствующее заявление Евросоюза.

Также европейские страны настаивают н том, чтобы все стороны конфликта соблюдали международное право и предоставили беспрепятственный доступ гуманитарной помощи для нуждающихся. Очень важно, чтобы нарушители международного права и прав человека были призваны к ответу, считают в ЕС. Рассматривать дела, касающиеся ситуации в Сирии, должен Международный уголовный суд.

Как напоминает немецкий телеканал, за последнее время положение в Идлибе обострилось. По данным ООН, с начала декабря беженцами стали около 900 тыс. сирийцев, вынужденные покинуть свои дома из-за наступления правительственных войск и распространения насилия. В прошлом году сирийская армия начала последнее большое наступление на оплот мятежников в районе Идлиба. Несмотря на перемирие, в минувшие недели атаки продолжались, и правительственные войска смогли отвоевать значительные территории, утверждает Das Erste.

Идлиб преимущественно контролируется группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Сирия и поддерживающая её Россия аргументируют свои действия борьбой с террористами. Между тем, в боевых действиях регионе участвуют и умеренные повстанцы, уверяет Das Erste.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Das Erste Германия Европа
теги
Ангела Меркель армия Владимир Путин вооруженный конфликт Германия гуманитарная помощь Европа ЕС перемирие Реджеп Тайип Эрдоган Россия Сирия терроризм Турция Франция Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров