N-TV: Меркель и Макрон предложили провести четырёхстороннюю встречу по Идлибу 5 марта

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон выразили готовность встретиться с Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным для поиска решения по ситуации в Идлибе, сообщает N-TV. По словам Эрдогана, Меркель и Макрон предложили Путину провести четырёхстороннюю встречу в Стамбуле 5 марта, однако российский президент не дал положительного ответа.
Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил по телефону рост напряжения в Идлибе с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, пишет N-TV. Турецкий лидер заявил, что для предотвращения гуманитарного кризиса необходимы конкретные шаги и увеличение объёмов поддержки.
Тем же вечером Эрдоган провёл телефонную беседу с Владимиром Путиным, сообщает издание: он потребовал, чтобы сирийские правительственные войска и их союзники прекратили наступление на Идлиб. Согласно договору с Россией, Турция содержит в Идлибе наблюдательные посты: за последние недели они были серьёзно усилены. N-TV напоминает, что Анкара грозила начать военную операцию против сирийской армии.
Кроме того, ещё раннее Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Идлибе с Путиным, потребовав немедленного прекращения боевых действий, сообщает издание. Лидеры Франции и Германии выразили готовность в ближайшее время встретиться с Путиным и Эрдоганом для достижения политического решения. По словам турецкого президента, Меркель и Макрон предложили Путину провести четырёхстороннюю встречу в Стамбуле 5 марта, однако российский президент не дал положительного ответа.
За последнее время ситуация в Идлибе резко обострилась, пишет N-TV: согласно данным ООН, с начала декабря провинцию покинуло 900 тысяч человек, часть из которых направилась к границе с Турцией, что вызывает у Анкары беспокойство.
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