Haaretz: новой «ядерной сделки» с Ираном можно не ждать — её похоронило сближение Тегерана с Москвой

Расширение Россией и Ираном сотрудничества в оборонной сфере по существу уничтожило шансы на достижение новых договорённостей по иранской ядерной программе между Тегераном и Западом, пишет Haaretz. Как отмечается в материале издания, израильские чиновники пребывают в смешанных чувствах: хотя они опасаются, что сближение с Москвой может укрепить наступательный потенциал Ирана, восстановлению «ядерной сделки» они противодействуют и сами.

Сближение Ирана и России на фоне спецоперации Москвы на Украине значительно сократило шансы на заключение новой «ядерной сделки» с Тегераном, сообщает Haaretz.

Как разъясняет обозреватель издания, израильские чиновники, дипломаты и эксперты высказывают опасения по поводу передачи Москве иранских беспилотников и формирующегося в этой сфере ирано-российского сотрудничества — а сверх того, по данным израильской стороны, Иран может развернуть поставки в Россию баллистических ракет малой дальности. По словам источника Haaretz в израильском правительстве, Тель-Авив считает, что Иран, который до сих пор «не имел практического опыта в области поражающих средств», может получить в рамках украинского конфликта возможность «поднабраться знаний о том, как более эффективно применять свои беспилотники, а также о своём потенциале в плане неуправляемых и управляемых ракет».

Вместе с тем, по оценке израильского правительства, укрепление связей между Москвой и Тегераном снизило вероятность того, что США и Европа будут в ближайшее время добиваться заключения нового соглашения с Ираном по вопросу его ядерной программы, «практически до нуля» — пусть Запад и не отказался пока от этой цели насовсем, подчёркивается в материале Haaretz.

Как пишет издание, в западных странах долгое время предполагали, что Иран проявит больше гибкости ради заключения нового соглашения, и что после промежуточных выборов в США, состоявшихся 7 ноября, ненадолго откроется «окно возможностей» для решения проблемы — однако теперь такие прогнозы были пересмотрены. «Враждебность между Европой и Россией в связи с её операцией на Украине, а также сближение Москвы с Тегераном, сокращают возможности Запада по формированию вместе с Россией единого фронта против Ирана по этому вопросу. В частности, остальные участники переговоров теперь обеспокоены тем, будет ли Россия выполнять роль, назначенную ей изначальной «ядерной сделкой», а именно — отслеживать обогащенный уран, который по условиям того соглашения должен быть у Ирана изъят», — разъясняет журналист Haaretz.

В минувшее воскресенье глава израильской военной разведки Аарон Халива заявил, что Тегеран может вскоре начать «играться» с обогащением урана до уровня 90%, необходимого для создания ядерного оружия — а уже на следующий день Тегеран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что планирует повысить предельный уровень обогащения на одном из своих ядерных объектов до 60%.

В итоге, хотя укрепление отношений Ирана и России и беспокоит израильское министерство обороны в связи с тем, что оно может укрепить «наступательный потенциал» Тегерана, оно вместе с тем лишь способствует усилиям Израиля, направленным на противодействие новой «ядерной сделке», пишет Haaretz.

Как напоминает обозреватель издания, высокопоставленные израильские чиновники, которые весь минувший год призывали администрацию президента США Джо Байдена ужесточить санкции против Ирана в связи с тем, как развивается его ядерная программа, «недавно обнаружили, что Вашингтон и сам теперь твёрдо намерен двигаться этим курсом из-за ужесточения позиций Тегерана по ряду других вопросов». Среди них — «помощь», которую Иран оказывает России, а также сообщения о нарушениях прав человека на фоне широкомасштабных протестов, охвативших иранские города. Все эти претензии толкают США и Европу к тому, чтобы нарастить санкционное давление на иранские власти, поясняет автор.

Впрочем, повлияла ли такая «агрессивная» политика Запада на ядерную программу Ирана, пока не вполне ясно: хотя страна уже испытывает эффект жёстких санкций, свой курс Тегеран ещё не сменил, констатирует журналист Haaretz. Так, не ранее, чем на прошлой неделе иранский беспилотник нанёс в Оманском заливе удар по судну, частично принадлежащему Израилю, а правозащитники сообщили о том, что против участников акций протеста в стране начали применять ещё более жёсткие меры, напоминает он. Всё это говорит о том, что посыл Запада в Тегеране пока не усвоили, считает автор.

В сентябре министр обороны Израиля Бени Ганц передал Совбезу ООН разведданные, свидетельствующие о том, что Иран за минувший год достиг серьёзных подвижек в плане своей ядерной программы — в частности, согласно этим данным, Иран в несколько сотен раз ускорил темпы производства центрифуг, необходимых для обогащения, и в три раза нарастил потенциал по обогащению на своём ядерном объекте Фордо, отмечается в материале Haaretz. В своём обращении к постпредам стран — членов Совбеза Ганц отметил, что Тегеран теперь способен при желании обогащать уран до оружейного уровня и призвал международное сообщество подготовить планы по дипломатическому, экономическому и оперативному противодействию Тегерану, а также принять шаги против него в рамках ООН.

По информации Haaretz, Ганц подчеркнул, что Иран уже оказывает отрицательное влияние на мировую экономику, обеспеченность стран мира энергоресурсами, цены на продовольствие и свободу мореплавания — а в случае, если он обзаведётся «ядерным зонтиком», такое влияние лишь усугубится.