Le Figaro: Путин и Раиси обсудили укрепление сотрудничества

16:50 В Москве городские службы устраняют последствия сильного ветра Городские службы Москвы оперативно устраняют последствия непогоды в городе.

16:48 Помощник Байдена заявил, что США не планируют снижать темпы помощи Украине США не планируют снижать темпы помощи Украине, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

16:38 Туктамышева выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве.

16:37 США, Корея и Япония призвали решить вопрос похищенных граждан Лидеры США, Республики Корея и Японии заявили о приверженности урегулированию проблемы похищенных японцев и призвали освободить задержанных в КНДР южнокорейцев.

16:35 Сычевой — о хет-трике «Краснодару»: разговаривали с тренером, он всё равно недоволен Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал разгромную победу над «Краснодаром» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

16:35 Взрыв произошёл в центре Стамбула На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл взрыв, сообщает TRT Haber. По данным СМИ, есть пострадавшие, их число не уточняется. В настоящее время на место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб.

16:32 В Молдавии задержали 55 человек до начала акции протеста Полиция Молдавии сообщила, что до начала антиправительственного протеста в центре Кишинёва задержала 55 человек.

16:31 Дубль Джеко принёс «Интеру» победу над «Аталантой» в Серии А «Интер» в гостях нанёс поражение «Аталанте» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.

16:23 Байден скоординировал действия с Сеулом и Токио перед встречей с Си Цзиньпином Президент США Джо Байден перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином скоординировал действия с премьером Австралии Энтони Альбанезе, главой правительства Японии Фумио Кисидой и своим южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем.

16:22 В «Оренбурге» прокомментировали разгром «Краснодара» в матче РПЛ Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о победе оренбургской команды над «Краснодаром» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

16:18 Глава Минобороны Британии не видит причин для Киева прекращать боевые действия Британский министр обороны Бен Уоллес не видит причин для прекращения огня на Украине, об этом он сказал в эфире Sky News.

16:15 США намерены через несколько недель объявить о новом пакете «помощи» Украине Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты намерены через несколько недель объявить о новом пакете «помощи» Украине.

16:13 Винер рассказала, почему гимнастка Туголукова решила выступать за Кипр Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила, что российская гимнастка Вера Туголукова сменила спортивное гражданство на кипрское по решению родителей.

16:09 Салливан заявил, что чиновникам США не удалось провести содержательных контактов с Россией Американские чиновники не проводили содержательных контактов с российской делегацией на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене.

16:01 Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны.

16:00 Хет-трик Сычевого помог «Оренбургу» разгромить «Краснодар» в РПЛ «Оренбург» обыграл «Краснодар» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

15:58 Конгрессвумен Грин захотела «проверить каждый пенни», выделенный Украине Член Республиканской партии США Марджори Грин заявила о желании проверить расходы, выделенные на помощь Украине.

15:56 Нетаньяху: Израилю надо стремиться к новым мирным соглашениям с арабскими странами Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что Израилю надо стремиться к новым мирным соглашениям с арабскими странами.

15:47 Петржела: Сычевой может перейти из «Оренбурга» в «Зенит» за 50 тысяч рублей, как Сутормин Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном переходе форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Зенит».

15:46 ВСУ обстреляли из «Града» посёлок Нижняя Дуванка в ЛНР Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявило, что боевики ВСУ обстреляли из «Града» посёлок Нижняя Дуванка в республике.

15:35 Политолог Бальбек: Европа находится под информационно-идеологическим гнётом Вашингтона Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего члена Европейского парламента Клэр Дэйли о том, что США развязали в Европе мощную пропагандистскую войну против России.

15:34 В Гидрометцентре заявили, что в Москве второй день подряд установлен температурный рекорд В Москве второй день подряд установлен температурный рекорд, столбик термометра в полночь на 13 ноября достиг +11,1 °С. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

15:31 Сычевой оформил хет-трик и догнал Промеса в гонке бомбардиров РПЛ Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой оформил хет-трик в матче с «Краснодаром».

15:28 Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста в Кишинёве Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста в столице Молдавии. Демонстранты требуют досрочных выборов в парламент.

15:20 Экс-гендиректора обанкротившейся криптобиржи FTX допросила полиция Багамских островов Бывшего гендиректора криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который ранее объявил о банкротстве, допросила полиция Багамских островов.

15:17 The Sun: осуждённого бывшего теннисиста Беккера депортируют в Германию Шестикратного победителя турниров Большого шлема теннисиста Бориса Беккера, отбывающего в Великобритании тюремный срок, до конца года депортируют в Германию.

15:07 Шольц призвал власти Вьетнама прояснить позицию государства по украинскому вопросу Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал власти Вьетнама «занять ясную позицию» в отношении ситуации на Украине.

15:07 Рогозин рассказал, что позывной Сармат ему дали товарищи Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, возглавивший в зоне спецоперации инспекторскую группу военных советников, рассказал, что позывной Сармат придумали для него боевые товарищи.

15:05 Кагановская и Ангелопол не считают, что подходят в статусе лидеров к ЧР Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол высказались о победе на четвёртом этапе Гран‑при России в Москве.

15:00 Ольховский считает, что в матче между Медведевым и Рублёвым нет фаворита Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что матчи на Итоговом турнире ATP всегда проходят непредсказуемо, поэтому во встрече между Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым явного фаворита нет.

14:59 Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза на следующей неделе Президент России Владимир Путин проведёт на следующей неделе оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

14:52 Сёмин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака» Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на поражение железнодорожников от «Спартака» в рамках 17-го тура чемпионата России.

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14:43 Хуснуллин сообщил об установке нового пролёта автомобильной части Крымского моста Российский вице-премьер Марат Хуснуллин отчитался об установке очередного пролёта автомобильной части Крымского моста.

14:43 NYT: зима может заморозить конфликт на Украине до шести месяцев Зимняя пауза в вооружённом конфликте на Украине может продлиться до полугода. Об этом сообщает газета The New York Times.

14:43 Sport24: Галактионов подписал контракт с «Локомотивом» Бывший главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов возглавил «Локомотив».

14:36 ВКС России сбили в воздухе украинский вертолёт Ми-8 В Минобороны России заявили, что российские ВКС сбили в воздухе украинский вертолёт Ми-8 в Днепропетровской области.

14:28 Кагановская и Ангелопол стали победителями этапа Гран-при России в Москве в танцах на льду Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол стали победителями в танцах на льду на четвёртом этапе серии Гран-при России.

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14:23 Хамзин: Чимаев переедет Перейру Российский боец Ильяс Хамзин прокомментировал возможный поединок UFC в среднем весе между бразильцем Алексом Перейрой и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

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14:18 Рогозин заявил, что намерен остаться на передовой в Донбассе до победы России Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о намерении остаться на передовой в Донбассе до момента, когда победа России станет необратимой.

14:17 ВС России уничтожили арсенал ВСУ с авиационными средствами поражения в Черкасской области Армия России уничтожила арсенал с авиационными средствами поражения в Черкасской области Украины, сообщило российское Министерство обороны.

14:13 Минобороны: ВСУ безуспешно пытались остановить продвижение ВС России в районе Павловки В Минобороны России заявили, что на Южно-Донецком направлении противник в районах Павловки и Никольского безуспешно пытался остановить продвижение ВС России и восстановить позиции.

14:10 Депутат Киевского горсовета предложил украинцам переехать на зиму из столицы Депутат Киевского горсовета Андрей Витренко в телемарафоне на телеканале «Киев» предложил жителям украинской столицы переехать на зиму в другие регионы из-за проблем с энергетикой.

14:09 Масалитин: остроатакующего футбола в матче «Динамо» и ЦСКА не будет Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче с участием армейской команды и «Динамо» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

14:03 Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство Президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху сформировать правительство.

14:01 Владелец «Бруклина» Цай ответил на вопрос о возвращении Ирвинга Владелец «Бруклин Нетс» Джо Цай высказался о сроках возвращения защитника Кайри Ирвинга в состав команды.

13:56 В агентстве Бальде сообщили дату возвращения игрока к тренировкам со «Спартаком» В пресс-службе агентства P&P Sport Management S.A.M., представляющего интересы нападающего Кейта Бальде, назвали дату, когда форвард сможет вернуться к тренировкам со «Спартаком».