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Le Figaro: Путин и Раиси обсудили укрепление сотрудничества

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Россия и Иран укрепляют сотрудничество в самых разных областях: от политики и экономики до сферы безопасности, пишет Le Figaro. В частности, это стало темой телефонных переговоров, которые прошли между лидерами стран Владимиром Путиным и Ибрагимом Раиси.
Le Figaro: Путин и Раиси обсудили укрепление сотрудничества
AP

Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, сообщает Le Figaro. По cловам издания, Тегеран — один из главных союзников Москвы. Обе страны сейчас находятся под действием тяжёлых экономических санкций Запада.

Лидеры обсудили «серию вопросов», связанных с их двусторонними отношениями, сделали акцент на активизации сотрудничества в сфере политики, экономики и торговли. Кроме того, они поговорили о сфере транспорта и логистики.

Автор статьи напоминает, что впереди саммит «Большой двадцатки», но Путин на него не приедет. И если Китай и Индия выражают обеспокоенность ситуацией на Украине, Иран, наоборот, на этом фоне стал сближаться с Москвой. Так, секретарь российского Совбеза Николай Патрушев на этой неделе приехал в Тегеран, чтобы обсудить сотрудничество, в том числе в сфере безопасности, пишет Le Figaro.

 

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источник
Le Figaro Франция Европа
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