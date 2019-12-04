Times: из-за непогоды США и Канаде грозит дефицит картошки фри

Неожиданное похолодание и проливные дожди привели к низкому сбору урожая картофеля в Северной Америке. В США и Канаде растут опасения, что в результате может возникнуть нехватка всё более популярного в странах продукта — картошки фри, сообщает The Times.
Любители картошки фри в США готовятся к общенациональному дефициту. Мороз и проливные дожди нанесли огромный ущерб посадкам, что привело к низкому урожаю, пишет The Times.
Североамериканские производители картофеля фри спешно ищут альтернативные источники после того, как неожиданный холод погубил посевы в Айдахо и Альберте. Тем временем фермеры в Северной Дакоте, Манитобе и Миннесоте прилагают большие усилия, чтобы собрать урожай под снегом и дождём.
В этом году в Канаде запустили новые фабрики для производства полуфабрикатного картофеля фри, чтобы покрыть всевозрастающий спрос. Но из-за небольшого сбора урожая этого года растут опасения о нехватке популярного продукта, поясняет издание.
По данным Министерства сельского хозяйства США, в 1960 году каждый житель страны потреблял в среднем примерно 37 кг свежего и 3 кг замороженного картофеля. Но с тех пор соотношение постепенно меняется, в основном благодаря популярности картошки фри, обращает внимание The Times.
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