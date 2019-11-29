El País: «нездоровый интерес к позабытой теме» — Москва впервые отреагировала на «российский след» в референдуме о независимости Каталонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ряд испанских СМИ проявляют «нездоровый интерес» к теме предполагаемого «вмешательства России» в референдум о независимости Каталонии. Кроме того, Захарова отметила, что Москва и Мадрид сотрудничают в сфере кибербезопасности.

Министерство иностранных дел России отвергло возможность причастности страны к какому-либо вмешательству в кризис в Каталонии и во внутренние дела Испании, сообщает El País.

Через неделю после объявления о начале расследования в отношении передвижений предполагаемых «российских шпионов» по Каталонии, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала всё происходящее «нездоровой» попыткой возродить «позабытую тему вмешательства России».

«Наблюдаем опять какой-то нездоровый интерес отдельных испанских СМИ, блогосферы к возвращению, реинкарнации позабытой темы вмешательства России во внутренние дела Испании в связи с каталонскими событиями, — заявила Захарова. — Помимо вбросов о некоей причастности российских спецслужб к так называемому процессу суверенизации Каталонии, повторяется мысль о попытках нашей страны ослабить ЕС, в том числе путём дезинформации, фейков и так далее».

Как отмечает испанские издание, Москва впервые отреагировала на расследование возможной деятельности в разгар каталонского кризиса группы, якобы связанной с российскими спецслужбами.

По информации El País, начатое в сентябре расследование призвано отследить деятельность некоего «высокопоставленного сотрудника разведслужб» Дениса Сергеева, путешествовавшего под именем Сергея Федотова. Отмечается, что Сергеев также якобы был в Великобритании во время покушения в Солсбери на российского двойного агента Сергея Скрипаля.

Вместе с тем, Захарова выступила с критикой сообщений об отказе Испании сотрудничать с Россией в сфере кибербезопасности. Несмотря на то что, по её словам, рабочая группа, о которой ранее договорились исполняющий обязанности главы испанского МИД Жозеп Боррель и его российский коллега Сергей Лавров, так не была и не будет создана, это не означает, что Мадрид и Москва не сотрудничают в этом вопросе.

«Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании господин Боррель назвал такие измышления, цитирую, «чистой клеветой, плодом горячечного воображения». Мы только можем со своей стороны разделить эти оценки», — приводит El País слова Захаровой.