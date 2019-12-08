Tages-Anzeiger: «в лучшем случае кибердержава» — французский политолог лишил Россию звания сверхдержавы

«Россия — никакая больше не сверхдержава, в лучшем случае — кибердержава», — заявил в интервью Tages-Anzeiger французский политолог Жиль Кепель. К тому же, подчеркнул эксперт, российский валовой внутренний продукт «почти такой же, как у Испании, которая гораздо меньше».

Президент Российской Федерации Владимир Путин — единственный победитель в «сирийской драме», заявил в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger французский политолог Жиль Кепель.

Впрочем, заверил Кепель, долго финансировать свою военную операцию на территории Сирии Россия не состоянии.

«Российский валовой внутренний продукт почти такой же, как у Испании, которая гораздо меньше. Поэтому Путин хочет любой ценой избежать повторения фиаско, которое потерпел Советский Союз в Афганистане», — пояснил французский политолог.

Что же касается Соединённых Штатов, то в обозримом будущем Вашингтону, по словам Кепеля, не удастся найти партнёров на Ближнем Востоке.

«Американское рукопожатие обесценилось», — констатировал французский эксперт.

Как подчеркнул Кепель, Соединённые Штаты больше не волнует то, что Россия якобы «ведёт гибридную войну на Украине», а Прибалтийские страны считают, что им грозит опасность со стороны Российской Федерации.

«Европа должна сама позаботиться о своей обороне. В остальном же Россия — никакая больше не сверхдержава, в лучшем случае — кибердержава. Если Европа будет сильной и сплочённой, то она справится», — выразил уверенность французский политолог.