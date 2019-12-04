SCMP: США цементируют дружбу России и Китая

Россию и Китай заставляет держаться вместе общий враг — США, поскольку военное превосходство Америки угрожает и Москве, и Пекину. Как пишет South China Morning Post, эксперты считают, что растущее сотрудничество двух стран в области безопасности может перерасти в военный союз уже в обозримом будущем.

Россия открыла газопровод, который будет поставлять природный газ на китайский рынок, требующий всё больше энергии, что стало очередным шагом в «новой эре» всё более тесных связей между двумя странами. Однако, как пишет South China Morning Post, помимо сотрудничества и бизнеса, эти две страны заставляет держаться вместе общий враг — США.



Как отмечает издание, Москва и Пекин неохотно используют слово «альянс», обсуждая свои отношения, поскольку этот термин противоречит нынешней внешней политике Китая, однако военные и политические аналитики говорят, что благодаря всё более тесному сотрудничеству военные связи между странами также постепенно углубляются. Они указывают на Вашингтон в качестве связующего звена: Россия всё ещё ощущает на себе груз санкций США, в то время как отношения Китая с Америкой становятся всё более напряжёнными в результате торговой войны и реакции США на ситуацию в Гонконге.



Доцент факультета передовых международных и региональных исследований Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь считает, что «новая эра» в отношениях между Москвой и Пекином началась «в связи с тем, что ожидаются довольно значительные изменения в базовой расстановке сил в мире. США предположительно ослабевают, а Китай находится на подъёме, но при этом США оказывают всё большее и большее давление как на Китай, так и на Россию».



«Таким образом, сотрудничество в области безопасности возникло, — если не полностью, то частично, — как реакция на эту обстановку», — говорит Чжан Синь.



В знак расширения сотрудничества в сентябре, вот уже второй год подряд, Китай принял участие в крупных российских военных учениях, а в следующем месяце Путин заявил, что Москва поможет своему соседу разработать систему противоракетной обороны раннего предупреждения.



«До недавнего времени Россия поставляла в Китай не самое лучшее из имеющегося у неё военного оборудования, но оно было довольно неплохим и уж точно лучше, чем китайское. Но теперь, как мы видим, Путин поставляет стране современные тихие подводные лодки, современные сверхзвуковые противокорабельные ракеты, и он предложил построить для Китая центр предупреждения о ракетном нападении, — все эти передовые разработки Россия сейчас начинает экспортировать», — говорит Пол Дибб, почётный профессор стратегических исследований Центра стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета.



Наблюдатели сходятся во мнении, что в рамках этих отношений страны, возможно, не ограничатся учениями и поставками вооружений, но и будут готовы противостоять любой военной деятельности США или Запада, которая будет считаться угрозой, — например, на Корейском полуострове или в Восточной Европе.



«Если эта тенденция сохранится ещё лет пять или семь, то, возможно, к концу 2020-х годов мы увидим нечто, что можно было бы по сути назвать военным союзом между Китаем и Россией», — говорит Артём Лукин, исследователь из Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.



«И Москва, и Пекин видят в Соединённых Штатах своего общего противника, сверхдержаву, чьё военное превосходство угрожает России и Китаю. Так что это их естественная реакция — объединиться, чтобы противостоять этой потенциальной угрозе со стороны США», — добавляет эксперт.