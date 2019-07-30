TA: «российская экономика меньше итальянской» — американский профессор уверен, что Европа защитит себя и без помощи США

Соединённые Штаты должны вывести свои войска из Европы, заявил в интервью Tages-Anzeiger профессор Гарвардского университета Стивен Уолт. Богатый и политически стабильный европейский континент в состоянии позаботиться о своей собственной безопасности, ведь сегодня российская экономика даже меньше итальянской, констатировал американский политолог.

США должны вывести свои войска из Европы, заявил в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger американский политолог, профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.

По мнению Уолта, в будущем Соединённые Штаты не обязаны гарантировать безопасность европейского континента.

«В дальнейшем нам следует продолжить поддерживать тесные политические и дипломатические отношения. Однако мы должны постепенно вывести все наши вооружённые силы из Европы: не прямо сейчас, а, например, в течение десяти лет. Больше нет необходимости защищать Европу», — констатировал американский политолог.

Уолт убеждён, что подобный шаг Вашингтона не станет приглашением главе Кремля Владимиру Путину расширить сферы влияния в Восточной Европе.

«Российская экономика меньше, чем экономика Италии. Европа сегодня богата и политически стабильна. Она в состоянии позаботиться о своей собственной безопасности. Европейские страны слишком долго этого не делали», — пояснил профессор Гарвардского университета.

Соединённые Штаты, по словам Стивена Уолта, безусловно, богатая, могущественная и безопасная страна.

«Это, однако, привело к тому, что мы смогли позволить себе глупые военные авантюры», — отметил американский политолог.

К тому же, согласно опросам, большинство американцев моложе 40 «больше не желают, чтобы Соединённые Штаты вмешивались в конфликты в отдалённых уголках Земли», подчеркнул профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.